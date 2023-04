Emoció, il·lusió, nervis, expectació i també cansament per les hores d’espera sota el sol... Així viuen els milers de seguidors de Bruce Springsteen les hores prèvies al concert a l’Estadi Olímpic de Barcelona. Passades les sis de la tarda s’han obert les portes de l’Estadi Olímpic perquè hi puguin entrar els més de 55.000 espectadors. Aquest es preveu un concert històric per l’expectació que ha aixecat el retorn del ‘Boss’ a la capital catalana, per la seva història d’amor amb Barcelona i també per la presència de figures destacades com els matrimoni Obama o el cineasta Steven Spielberg.

Llargues cues de seguidors s’han format a les diverses portes de l’Estadi Olímpic abans que s’obrissin les portes passades les sis de la tarda. Les cues han anat avançant esglaonadament amb l’obertura de portes. Montse i Glòria Badrenas, de Terrassa, asseguren que ja haurien vingut el dijous a fer cua si no treballessin. “És el primer any que no venim a fitxar cada poques hores”, afegeixen. Tot i això, destaquen que estan felices d’assistir a l’espectacle i que fa una setmana que no dormen perquè potser és la darrera vegada que veuen Springsteen en concert. “És com si tinguéssim un part i és un concert molt esperat”. Xavier Martín, de Granollers, és el setè concert que va de Bruce Springsteen. “És un concert especial pels fans del cantant perquè fa molt que no el veiem a Barcelona”, assegura. David i Denis han vingut des de San Diego per estar al costat del músic. Remarquen que volien estar a l’inici de la gira europea de Springsteen que és a Barcelona i donar-li suport. “Bruce és el millor, la seva música, la seva vibració i el show, és el millor”.