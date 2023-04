Cineclub projecta aquest diumenge la pel·lícula Aftersun, una de les sensacions de la temporada. Charlotte Wells és una realitzadora doblement afortunada perquè no només ha debutat amb un títol portentós, sinó que, a més, ha tingut una acollida excepcional amb una proposta molt arriscada i complexa. L’opera prima de l’autora escocesa acumulà premis, trobà un espai en un circuit comercial extremadament competitiu i fins tot el seu protagonista (Paul Mescal) fou nominat a l’Oscar. La seva premissa argumental és difícil de definir, i el seu guió s’aferma en una estructura agosarada que esmicola audaçment qualsevol linealitat narrativa i dramàtica i fusiona amb una inventiva desbordant present i passat, realitat i fantasia. Les vacances a Turquia d’una nena i el seu pare (hi ha una química impressionant entre la Francesca Corio i el Paul Mescal) constitueixen l’epicentre aparent d’una proposta que aprofundeix en les relacions paternofilials amb una sensibilitat hipnòtica i onírica que no es sotmet a la dictadura de la raó i es projecta contínuament cap una dimensió irresistiblement sensitiva i enigmàtica on qualsevol encontre (i reencontre) són possibles. Wells ha jugat molt fort i ha guanyat amb una mostra enigmàtica i clarivident d’un cinema interior que es lliura sense cap tipus de xarxa protectora a una experiència absorbent, inaprehensible i corprenedora. Una targeta de presentació immillorable d’una cineasta novell que ha irromput amb una identitat creativa tan genuïna com captivadora. Si cerques una expressió original i trencadora d’un conflicte familiar… Aftersun és la teva pel·lícula.