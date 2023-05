La 35a edició del festival Anòlia d'Igualada, que se celebrarà entre el 7 i el 15 de juliol, tindrà com a caps de cartell Triquell i Gertrudis. En total, al certamen hi actuaran vuit formacions i tots els concerts seran gratuïts. Els altres noms que formen part del cartell són el grup de jazz igualadí Dr. Jazz Friends i també els igualadins B-Back, la banda de rumba catalana La Septima Trastada, les joves propostes de Lal'ba i Ven'nus i la nova generació catalana de trap i reggaeton com són els membres de 31 FAM.

La majoria de concerts es faran al pati del Museu de la Pell, a excepció dels de Triquell i B-Back que actuaran al Parc Central els dies 7 i 8 de juliol amb motiu de la cloenda de l'European Balloon Festival.