Els concerts de Coldplay de la setmana que ve a l’Estadi Olímpic de Barcelona comptaran amb interpretació de llengua de signes catalana i espanyola. En un comunicat, l’Associació Socio-Cultural Encantades ha explicat que s’encarregarà de fer accessibles els quatres concerts del 24, 25, 27 i 28 de maig per a les persones sordes. La traducció la faran quatre intèrprets, Eva García Cordorniu, Òscar Argemí, Anna Armadà Aguirre i Aitor Pérez Rello. Serà la primera vegada que l’entitat realitzarà simultàniament una interpretació bilingüe amb dues llengües de signes. Els únics concerts a l’Estat de la gira ‘Music of the spheres’, proporcionaran motxilles vibratòries a les persones sordes perquè visquin una experiència “més completa”.

Segons han explicat en un comunicat, el cantant Chris Martin conjuntament amb la seva parella Dakota Johnson han ideat aquesta iniciàtica per tenir en compte al públic amb problemes d’audició. Es dona el cas que el propi Martin pateix un problema auditiu des de fa anys.