La setmana vinent els focus apuntaran segur a una direcció: Coldplay. La banda britànica farà dimecres vinent, 24 de maig, el primer dels seus quatre concerts a Barcelona (també actuen el 25, el 27 i el 28). Quatre dates en què el grup liderat per Chris Martin reunirà més de 200.000 persones a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. 200.000 entrades per a l’única parada a Espanya del Music of the Spheres World Tour que es van vendre en un tres i no res.

En total, tres bandes diferents acompanyaran Coldplay. Com a grans convidats hi haurà la genial banda escocesa de synthpop Chvrches, que, sense anar més lluny, han actuat a l’escenari noble del Primavera Sound. El trio serà els quatre dies a l’Estadi Olímpic i les seves actuacions precediran Coldplay, tot i que els horaris encara no estan confirmats [una vegada es confirmin s’actualitzarà aquesta pàgina]. Abans de Chvrches, una banda i una artista espanyola obriran la tarda de concerts. Les Hinds, liderades per Carlota Cosials, actuaran el 24 i el 25 de maig. I l’artista emergent Ona Mafalda, cantant establerta a Madrid i neta de Simeó de Bulgària, agafarà el relleu els dos últims dies, el 27 i el 28.