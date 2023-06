La navarclina Maryam Assakat (Marroc, 2000), prescriptora de llibres molt coneguda entre els joves a les xarxes amb més d’1,8 M de seguidors a TikTok i més de 20.000 a Instagram, és la nova veu per al foment de la lectura i prescripció literària de l’SX3 (el nou Super3). La Maryam, que el 2018 va començar a treballar a la llibreria Parcir de Manresa i que des de fa uns mesos ho fa a la llibreria de còmics Norma de Barcelona, on es va traslladar per estudiar un Grau Superior de Màrqueting i Publicitat, recomanava llibres adreçats al públic juvenil en castellà; ara, diu, ho farà en català: «És una oportunitat de seguir parlant del que més m’apassiona i fer-ho en català, la meva llengua materna». L’objectiu? «Poder transmetre i encomanar aquest amor pels llibres». La jove influencer, que complirà 23 anys el desembre i que va començar a llegir als 6 anys «per culpa dels pares», va ser la passada setmana una de les protagonistes de la gala de lliurament dels Premis Atrapallibres (9-11 anys) i Protagonista Jove (12-16 anys), que promou el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (IBBYcat) i que es va celebrar a la Sala Gran del Kursaal amb la participació de 700 nens i nenes de diferents escoles del país, autors, editors i traductors. Uns guardons decidits per un jurat format per 11.000 nens i nenes, que durant el curs llegeixen i voten quines són, segons ells, les millors obres de literatura infantil i juvenil en català de l’any anterior.

La Maryam explica que la seva intenció és «demostrar que llegir és divertit, que de la lectura se’n pot gaudir tant com d’anar a fer un gelat o passar les vacances amb la família». Ella, però, riu quan explica el molt que agraeix als pares que en el seu moment li diguessin «fins que no llegeixis no berenes», perquè ara «visc dels llibres». «Emocionada pel projecte» i seguidora del Super 3 des que era petita, la Maryam s’adreçarà a una franja d’edat d’entre 9 i 14 anys. A la Parcir ja havia treballat aquestes edats i també el conte il·lustrat per a 5 o 6 anys. Per a la navarclina, que també havia portat un club de lectura al seu poble, l’important és llegir: «Si a una persona de 13 anys li agraden els contes il·lustrats i a una de 9 les novel·les de 300 pàgines, endavant; si llegeixes un llibre al mes o en són 10, endavant». Els pares dels nous supers ja han rebut un comunicat explicant qui serà el rostre que ara apareixerà a les pantalles dels seus fills i filles: «Volem que els nens i nenes se sentin protagonistes, no només escoltats, sinó que vegin que s’està creant alguna cosa pensada per a ells». I dues recomanacions per anar fent boca: El curiós incident del gos a mitjanit, de Mark Haddon, i El famosíssim catàleg de Walter Dawn, de Davide Morosinotto : «Són per a tothom».