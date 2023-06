El duet de Manresa Petit & Nuna, format per Jordi Blanes (Manresa, 1986) i Berta Garcia (Sant Cugat, 1988), publica aquest divendres el seu nou disc, Cançons Salades Vol. III, el setè en la seva discografia. Un número que és sempre present als seus àlbums, tant en la tradició d'hivern (Cançons Dolces) com en l'estiuenca (Cançons Salades). Això és així perquè tots els volums que han anat produint aquests últims anys consten de set cançons, concretament tres versions i quatre temes propis. Amb la publicació de Cançons Salades Vol. III, Petit & Nuna manté intencionadament un repertori de cançons més intimistes i de format acústic, amb temes més enèrgics i a banda completa.

Cançons Salades Vol. III comença amb un tema de rock&roll Old school on a la bateria trobem una clicada d'ullet a Charlie Watts, bateria dels Rolling Stones. Continuen amb la primera versió, molt personal, d'un tema de Raul Midon amb tocs de funky i harmonies vocals dissenyades amb molt deteniment. A continuació, el duet fa un petit homenatge al pianista Bill Evans, i a partir d'aquí, el disc canvia a ritmes ballables i festius amb la versió de Ain't nobody de Chaka Khan, un tema propi anomenat Life's Groove (vegeu el vídeo), i una versió de Michael Jackson amb una peculiar barreja d'instrumentació acústica i programada. El disc clou amb una composició instrumental evocadora i oberta que combina patrons de bateria complexos amb la contundència de les guitarres i una melodia delicada.

Petit & Nuna

El duet, creat a l'illa de Formentera, ha enregistrat set treballs i ha arreu de l'estat. La formació presenta un ampli repertori de versions que van des del jazz fins al pop més actual entrellaçades amb temes propis d'estils molt diversos. Es tracta de dues persones que es dediquen a la música a temps complet, aprenent, ensenyant i estudiant. La seva filosofia de vida és continuar gaudint d'aquesta disciplina des de tots els àmbits, creant i compartint.