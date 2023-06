L’edició d’enguany tindrà més presència femenina que mai

Avui comença la sisena edició dels Festivals de l’Alta Segarra, els més femenins des de la seva creació. El cartell de l’edició d’enguany el conformaran quatre caps de cartell femenines: Clàudia Bardagí, Suu, Roba Estesa i Elena Gadel. Ja en l’edició de l’any passat el Casino de Calaf va prendre el relleu d’Àgora Alta Segarra com a organitzador d’aquest cicle artístic que va néixer l’any 2016.

El festival, com de costum, pivotarà entre poblacions de l’Alta Segarra. En aquest cas: Sant Martí de Sesgueioles, Calaf, Aguilar de Segarra i Calonge de Segarra. Aquesta tendència del festival s’explica per la voluntat dels organitzadors a cohesionar el territori, oferir concerts eclèctics i de bona qualitat, descobrir indrets emblemàtics i històrics, i crear una oferta cultural de qualitat per incentivar el turisme rural a l’Alta Segarra.

La pianista i compositora barcelonina Clàudia Bardagí encetarà avui (22 h) la sisena edició del cicle. Bardagí tocarà a l’ermita de Sant Valentí de Sant Martí de Sesgueioles en un format quartet amb Publio Delgado a la guitarra, Martín Laportilla al baix i Joan Carles Marí a la percussió.

El divendres 14 de juliol serà el torn de la també barcelonina Suu. La jove artista inundarà de ritme la plaça Gran de Calaf amb el seu darrer treball discogràfic: Karaoke. La setmana següent, el divendres 21, Roba Estesa interpretarà a l’església de Sant Andreu d’Aguilar de Segarra un recull de les seves cançons més destacades, on no faltarà la seva darrera proposta, Stikinlova. El festival posarà punt final a l’edició d’engunay amb l’actuació d’Elena Gadel a l’església de Santa Maria de Dusfort, a Calonge de Segarra.

El preu individual de cada concert serà de 20 euros per al públic general i de 17 euros per als associats al Casino de Calaf. També hi haurà la possibilitat d’adquirir abonaments per a totes les actuacions per 50 euros o 40 euros per als associats a l’entitat organitzadora. Els abonament seran limitats. A més, en cada actuació es podrà fer un tast gastronòmic, per 10 euros i amb reserva prèvia.

VESPRADES A FONOLLOSA

Els Pets exhaureixen les entrades

Les Vesprades de Fonollosa tornen dissabte (22 h) amb un únic concert a càrrec d’Els Pets que ja té les entrades exhaurides. Es van acabar en només dues setmanes des que es van posar a la venda. Les Vesprades, que arriben a la seva 16a edició, se celebraran en una nova ubicació, sota les alzines del Mas Serarols, un indret prop del nucli. El canvi és per evitar els riscos d’incendi i alhora mantenir la màgia que caracteritza el festival.

CICLE D'ORGUE DE SOLSONA

Juan de la Rubia enceta els concerts inaugurals

El reconegut Juan de la Rubia, organista titular de la basílica de la Sagrada Família i director de l’orquestra del Miracle del festival Espurnes Barroques, encetarà diumenge (19 h) el cicle de concerts inaugurals de l’orgue de la catedral de Solsona. Serà el primer recital amb l’instrument restaurat.

CICLE DE CONCERTS A VILADORDIS

La proposta de concerts estiuencs arriba als 10 anys

El cicle de Concerts d’Estiu a Viladordis, a càrrec de la parròquia, compleix 10 anys. Aquest dissabte (21 h) actuaran Maria&Alex, duet de veu i piano (jazz, blues, pop...). El diumenge 9 de juliol (12 h), dins de l’església, Le nuove musiche oferirà sonates per a violí i clavicèmbal. Els donatius seran per restaurar la Casa de l’Ermità.

FESTIVAL A GRANERA

Música, gastronomia i natura al poble més petit del Moianès

Joventuts Musicals de Moià, amb l’Ajuntament de Granera, enceta la 9a edició del Festival a Granera-Viu la música al Parc. El poble més petit del Moianès, situat en un extrem del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, acollirà quatre cites que combinen concerts, amb visites al patrimoni, tallers de natura i tastets gastronòmic. Dissabte (18 h), a la masia de Trens, Núria Balcells i Rocco Papia tocaran cançons populars catalanes.

MÚSICA A L'ERA

Rubbersoul clou el cicle a Can Font de Manresa

El cicle de música i patrimoni Músia a l’era que ha estrenat el departament de Cultura a la Catalunya Central es cou avui (21.30 h) amb l’actuació de Rubbersoul a la masia de Can Font, seu de la Fundació d’Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia. Amb entrada lliure, i aforament en seient limitat, el grup bagenc oferirà un tribut a The Beatles. S’han fet concerts a les Masies de Voltregà i a Avinyó.

EL FORN, FESTIVAL D'ARTS ESCÈNIQUES

Berga porta al carrer espectacles de música, teatre i circ

Berga celebra aquest cap de setmana la 6a edició d’El Forn, la mostra d’estiu d’arts escèniques al carrer amb cinc propostes, gratuïtes, que es portaran a terme en diversos espais de la ciutat. Enguany es comptarà amb música, teatre i circ. La iniciativa és impulsada per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament i les entitats de teatre local, Tràfec Teatre i La Farsa.

Avui (19 h, plaça del Forn) hi haurà un concert còmic a càrrec del duet Arribar i ploure, conegut per l’èxit Paraules d’antes. Dissabte al matí s’ha programat un espectacle itinerant d’humor a càrrec de Pere Hosta i l’obra familiar De faula!, de La Guilla Teatre. A la tarda (18 i i 19 h, al parc del Lledó), La Farsa proposa 8 converses de dones, amb textos de Lluïsa Cunillé. Diumenge (19 h, amfiteatre del Lledó), Yldor Llach tancarà la mostra amb un espectacle de poesia visual i equilibris.

FESTIVAL DE LLEGENDES DE TOUS

S’ofereixen més de 40 propostes i es recuperen els Racons

El Festival de Llegendes de Catalunya, a Sant Martí de Tous, celebra la 14a edició oferint 47 propostes de teatre, música, dansa, titelles, narració i presentacions, totes inspirades en llegendes i històries populars. Ja van començar ahir les funcions i s’allargaran fins diumenge, en fins a 12 espais de manera simultània. Hi ha propostes per a tots els públics, de carrer, de sala i itinerants. Hi ha creacions que fa temps que giren, però també moltes estrenes i preestrenes, amb les quals el deLlegendes, organitzat per la companyia local Teatre Nu, ha participat en forma de coproducció, col·laboració o residències. Hi haurà companyies d’Occitània, Argentina i Ucraïna. Es recuperen els Racons de Llegendes: espais on trobar-se una narradora explicant llegendes. I el moment més esperat és L’Apagada de Misteri, amb participació veïnal.

FESTIVAL DE TITELLES DEL MOIANÈS

La setena edició, amb 13 cites en 6 pobles, podria ser la darrera

El Festival de Titelles del Moianès, impulsat per l’Espai Animacions de Calders que lidera la companyia Rocamora Teatre, arrenca demà la setena edició, que es desenvoluparà durant cinc caps de setmana en sis poblacions: l’Estany, Sant Quirze Safaja, Castellcir, Moià, Monistrol de Calders i Calders. El programa proposa tretze espectacles de titelles d’interior i de carrer, de les tècniques d’ombres, objectes, guant, tija i fil, adreçats a diverses franges d’edat i tots a càrrec d’artistes del país.

Però aquesta edició del festival, l’únic declarat d’àmbit comarcal a Catalunya i que ha aconseguit crear un públic fidel, divers i nombrós, podria ser la darrera, ja que «no s’ha pogut trobar una fórmula de finançament vàlida, adequada i suficient per garantir-ne la continuïtat i la necessària progressió artística i professional».