Sense cinema comercial però amb cinema. A final de setembre, el Casino Ceretà de Puigcerdà, equipament municipal, agafarà el relleu del cinema Avinguda, que tancarà portes a final d’estiu, i ho farà amb projeccions de cinema d’autor. Unes sessions que gestionarà la recentment creada Fundació Cerdanya Cinema, que promou el Grup de Recerca de Cerdanya, organitzadors del Cerdanya Film Festival. Precisament, el certamen cerdà, que celebrarà la seva catorzena edició de l’1 al 13 d’agost, farà un reconeixement a l’Avinguda amb una setmana de projeccions, del 25 al 30 de juliol, amb pel·lícules nominades i premiades en festivals d’arreu.

Un «comiat» a un cinema que va obrir portes el 1962, apunta Jordi Forcada, director del Cerdanya Film Festival, que serà, alhora, un «tast» del tipus de cinema que es podrà veure a partir de la tardor al Ceretà. La idea és que «Puigcerdà, després del tancament de l’Avinguda, no es quedi sense projeccions de cinema», remarca Forcada. Les projeccions del juliol seran, diu, «una manera de començar una nova etapa». Els film que es projectin a l’Avinguda també entraran a competició al festival.

4 sessions al mes

La idea, subratlla Forcada, és oferir 4 sessions al mes concentrades de dijous a diumenge. Dijous i divendres adreçades a escoles i el cap de setmana al públic en general. No seran films comercials sinó d’autor, més produccions europees, espanyoles i catalanes «que habitualment no han arribat mai a Puigcerdà, com podria ser As Bestas», apunta Forcada, tot i que sense descartar, puntualment, una estrena comercial si s’arriba a un acord amb la distribuïdora per les condicions econòmiques. L’acord al qual ha arribat el Grup de Recerca de Cerdanya inclou la cessió del Casino Ceretà per part de l’Ajuntament de Puigcerdà i ells mateixos finançaran les projeccions.

De moment, apunta Forcada, es donaran de termini fins a final d’any «per veure com funciona aquesta nova proposta cinèfila i si hi ha resposta per part del públic». El Casino Ceretà, que l’any passat ja es va estrenar com a seu del Cerdanya Film Festival, té a la platea una capacitat d’unes 250 persones (l’Avinguda més de 500) i està completament equipat per fer cinema.

Pisos de luxe a l’Avinguda

Després del tancament, el cinema Avinguda s’enderrocarà i al seu lloc hi construiran pisos de luxe. La ciutat i la comarca perdran a l’única sala que des de 1962 projectava pel·lícules comercials. Com explicava a aquest diari Pere Avellanet, un dels dos socis de l’Avinguda, la crisi del sector però sobretot l’estocada provocada per la pandèmia va precipitar la inviabilitat del negoci.

Les pel·lícules de l'Avinguda

El Cerdanya FilmFestival projectarà sis reconeguts films del 25 al 30 de juliol a l’Avinguda: Una historia de amor y deseo, de Leyla Bouzid (França, Tunísia, 2021), nominada als César (25 de juliol); la producció suïsa Olga (2021), de Elie Grape, amb l’actriu Anastasiia Budiashkina premiada al Festival de Gijón (26 de juliol); Mi mejor amigo, de Ferit Kaharan (Turquia, 2021), premiada al Chicago Film Festival (27 de juliol); la russa No te quiero, de Lena Lanskih, reconeguda a Sant Sebastià (28 de juliol); l’espanyola Espíritu Sagrado (2021), de Chema García Ibarra, premiada als festivals de Sevilla, Locarno, Mar de Plata i Feroz (29 de juliol); i el documental danès Flee, de Jonas Poher Rasmussen, guanyador a Sundance i nominat als Oscars 2022.

«Estols» inaugurarà el 14è festival, que se celebrarà de l’1 al 13 d’agost

El 14è Cerdanya Film Festival s’inaugurarà l’1 d’agost amb el film Estols, de Xavier Moreno -el tràiler es va poder veure al Temporada Alta- en una edició que ha tornat a repetir l’èxit de convocatòria: dues mil produccions rebudes, de les quals se n’han seleccionat 140, el 50 % guionitzades o dirigides per dones. Com Creatura, d’Elena Martín o Sica, de Carla Subirana. L’any passat, explicava Forcada, el festival va viure un canvi de tendència, amb els llargs com a punt fort del festival. Així, enguany, el certamen duplicarà l’exhibició de llargmetratges: de la quinzena del 2022 a superar la trentena d’enguany. En total, 60 curts de ficció, 10 curts d’animació i 16 curts documentals, a més de 14 llargs documentals, 21 llargs de ficció i 4 llargs d’animació. La secció de muntanya projectarà 8 pel·lícules entre curts i documentals. El curts espanyols que quedin com a guanyadors en les seccions de ficció i documental es classificaran automàticament per la preselecció dels Premis Goya, un catalitzador del festival des del 2021. Algunes sessions de llargmetratges, tindran subtítols accessibles per a persones sordes. El festival , que torna a créixer en pressupost, 150.000 euros (l’any passat 99.000), lliura 9.000 euros en premis, 16.000 euros en dietes 12.000 en drets de projecció: «no ho fa cap altre festival», subratlla Forcada.