Susana Hernández va anualment des de Barakaldo a Rajadell des de fa sis anys per assistir al Campus Gospel, el qual qualifica d'experiència única. Va conèixer la trobada gràcies al director artístic del campus, Ramon Escalé, que va impartir un taller al cor de la ciutat basca i els va convèncer per visitar un petit municipi de la Catalunya central.

Hernández remarca que "hi ha persones que són religioses i d'altres que som atees, però encara que no compartim creences sí que compartim ideals". Creu que la bona rebuda dels vilatans de Rajadell és el que l'empeny a tornar cada any perquè, segons ella, "són gent que t'obre les portes de casa seva sense importar qui siguis".

"La música és el que ens uneix i crec que això és molt maco", reflexiona. Confessa que cada any que ha anat al campus ha estat "millor que l'anterior".