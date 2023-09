Quatre films premiats a Canes, dos a Venècia, dos a Berlín i un a Sundance formaran part de la programació del festival Clam, que se celebrarà del 12 al 22 d'octubre i que tindrà en els cinemes Bages Centre de Manresa la seu central del certamen. Una edició, la dinovena, amb dos directors internacionals que visitaran al capital del Bages per rebre sengles Premis d'Honor: els cineastes Olivier Assayas ("una reverència per als cinèfils") i Rodrigo Sorogoyen ("el director espanyol que meravella avui dia el món sencer"), que passaran pel festival durant els primers dies per ser homenatjats.

Els primers 9 títols que, de moment, acaba de fer públic el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya i que, segons el seu director, Esteve Soler, arribaran a les pantalles bagenques "avalats pels premis guanyats" són aquests: La Palma d’Or de Canes (Anatomy of a fall, de Justine Triet); l'Ós d’Or de Berlín (Sur l’Adamant, de Nicolas Philibert); el Lleó de Plata de Venècia (Evil does not exist, de Ryüsuke Hamaguchi); el Premi del Públic de Sundance (20 Days in Mariupol, de Mstyslav Chernov); el millor Actor de Canes (Perfect days, de Wim Wenders); el Gran Premi del Jurat de Berlín (Afire, de Christian Petzold); el millor Director de Venècia (Io Capitano, de Matteo Garrone); el Premi del Jurat de Canes (Fallen leaves, de Aki Kaurismäki); el millor Director de Canes (La Passion de Dodin Bouffant, de Trần Anh Hùng).

Si l'any passat la gran selecció cinematogràfica va ser el gran plat fort d'un festival que es va renovar de dalt a baix i que va fer un salt qualitatiu, l'edició del 2023 promet, remarca, "una programació encara millor i amb més estrenes estatals que fa un any". Com a mostra, aquests títols. L'any passat, el certamen tancava la seva divuitena i més multitudinària edició, la de la majoria d'edat, la de més estrenes (com el film guanyador a Canes 2022, en primícia catalana) i superant els 10.000 espectadors entre totes les modalitats de projecció: 3.500 presencials i 6.700 a través de la plataforma Filmin.

Unes xifres mai vistes que van demostrar la complicitat dels espectadors ja la mateixa nit inaugural, omplint la sala 1 del multicinemes Bages Centre amb les primeres 300 persones i amb cua a les taqulles. Un èxit de públic que sorprenia els mateixos organitzadors tot i que el boca-orella d’un festival renovat amb una gran programació augurava bones expectatives. Per a Soler, el "símbol" d'un festival que és "econòmicament limitat però que aconsegueix fer coses impròpies d'aquestes mateixes limitacions" és, precisament, el film que l'any passat va obrir el festival: La nuit du 12 (2022), de Dominik Moll, cinema social amb costures de thriller del director de Harry, un amic que us estima, una estrena estatal que el febrer d'enguany arrasava en nominacions als Cesar (els premis grans de la cinematografia francesa) i guanyava el guardó principal: "Vam encertar en la tria de pel·lícules", diu.

El festival, assegura Soler, "està creixent" i ho està fent amb un equip "molt similar" al de l'any passat i amb noms que han passat a tenir més responsabilitat. En el part més executiva, la del dia a dia, quatre noms: Jesús Fernández, president de l'entitat organitzadora del certamen; Gerard Quinto ("el nom més polivalent"), Olga Payan (responsable de producció) i el mateix Esteve Soler que, amb un dels programadors de Filmin, Joan Sala, són els dos responsables de la graella cinematogràfica.

Assayas i Sorogoyen

Escollir els cineastes Olivier Assayas i Rodrigo Sorogoyen per visitar el festival i atorgar-los dos dels Premis d'Honor respon al fet, apunta Soler, que són dos noms que "retraten la societat actual, dues veus conscienciades alhora de reflectir la nostra realitat contemporània i que toquen de peus a terra amb uns treballs que reuneixen una gran força quant a forma i contingut".

El Clam dedicarà al director francès Olivier Assayas (París, 1955) una sòlida retrospectiva. Assayas, explica, té una de les trajectòries més brillants i inquietes de la història del cinema, com ho demostra que hagi competit en 9 ocasions en el Festival de Canes, on va guanyar el premi a millor director per Personal shopper.

També visitarà el Clam per rebre el Premi d’Honor el madrileny Rodrigo Sorogoyen (Madrid, 1981). L’ èxit internacional d'‘As bestas no només li ha permés guanyar els Goya i els César, sinó que ha coronat una carrera extraordinària nodrida de thrillers tan perfeccionistes i compromesos com El reino, Que Dios nos perdone i la sèrie Antidistúrbios.

La millor programació de la temporada, al festival

Ara mateix, explica Soler, el cinema social està "molt de moda" i per tant, per al certamen bagenc, "és una sort". Ho exemplifica amb els films acabats d'anunciar que es projectaran a la comarca. Si la Palma d'Or de Canes, Anatomy of a fall, de Justine Triet aborda la "lluita de gèneres", Sur l'Adamant (Ós de Berlín) de Nicolas Philibert, tracta "les malalties mentals". Si Evil does not exist, de Ryüsuke Hamaguchi (Lleó de Plata de Venècia) ofereix una "reflexió ecològica", 20 Days in Mariupol, de Mstyslav Chernov (Premi del Públic de Sundance) incideix "en un tema rellevant de l'agenda internacional. És una pel·lícula 'top', que aspira a tot". Segons Soler, el Clam "garanteix el millor cinema possible i les millors pel·lícules de la temporada, amb les tesis socials que ara són més rellevants i ho farem, com l'any passat, amb presentacions de testimonis o professionals que coneguin directament el tema".