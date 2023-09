Barcelona no ha estat l'únic plató de la minisèrie de Netflix, El cuerpo en llamas. El rodatge de la producció sobre el crim de la Guàrdia Urbana va passar per la Catalunya central en més d'una ocasió i això ha quedat enregistrat en la producció final, que es va estrenar a la plataforma d'streaming el 8 de setembre.

A la sèrie, protagonitzada per Úrsula Corberó ( Rosa Peral) i Quim Gutiérrez (Albert López), hi apareix el Passeig Pere III de Manresa disfressat de les Rambles de Barcelona. El tram del Passeig de davant el Centre Cultural el Casino surt escenificat a l'inici de la sèrie com un espai de venda top-manta. Coincideix que Albert López i Rosa Peral van ser investigats també per la mort l'agost del 2014 d'un venedor ambulant, José Antonio González, durant una persecució quan estaven de servei. En el setè capítol, el Passeig torna a aparèixer. Aquest cop per recrear una Diada de Sant Jordi.

Tot i que la capital del Bages es va convertir en escenari del rodatge de la sèrie en fins a dues ocasions (octubre del 2022 i gener del 2023), només protagonitza pocs minuts en la producció d'Arcadia Motion Pictures. De fet, hi ha una altra localització bagenca que pren més protagonisme a la sèrie. Es tracta de la carretera de Can Massana (la BP-1101), que connecta Manresa amb El Bruc. Precisament aquesta localització ja ha protagonitzat seqüències d'anuncis i produccions del passat, com ara Las leyes de la frontera .

A El Cuerpo en llamas, Corberó i Gutiérrez apareixen recorrent en moto un tram de la carretera, concretament el que passa per l'urbanització Cal Esteve de Sant Salvador de Guardiola. La via torna a aparèixer en moments puntuals de transició entre escenes al llarg de la minisèrie.

Altres espais reconeixibles

A l'àrea metropolitana de Barcelona, el rodatge de la sèrie ha deixat escenes al mirador d’Horta, el pont de Mühlberg o el mirador dels jardins de Miramar, on Rosa Peral rep una ganivetada a la cama d'un sensesostre.

En la ficció apareixen llocs encara més icònics i reconeixibles, com el Campus de la Facultat de Medicina (reconvertit en Palau de Justícia) o el parc d’atraccions Tibidabo, on Rosa disfruta en diferents seqüències, amb la seva filla.