El Passeig de Pere III de Manresa celebra avui la diada de Sant Jordi. No, no és cap error. Per obra i màgia del cinema, al tram del Passeig de davant el Centre Cultural el Casino hi han muntat parades de llibres i de roses com si fos un 23 d'abril. El motiu, el rodatge de la sèrie "El cuerpo en llamas" de Netflix, basada en el crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona i protagonitzada per Úrsula Corberó, que avui roda a Manresa, com ja ho van fer amb l'actor Quim Gutiérrez l'octubre passat.

Avui, segons ha pogut saber aquest diari, només hi és Corberó. No hi falten el director de la sèrie al costat de Laura Mañá, Jorge Torregrossa, que exerceix també de productor executiu, ni el director d'art, Balter Gallart, que justament l'any passat va rebre el Goya a la Millor Direcció Artística pel seu treball al film "Las leyes de la frontera" que, o casualitat, també es va rodar a Manresa. Avui el principal inconvenient del rodatge no ha estat la gent que s'ha aturat a mirar el treball dels professionals desplaçats a Manresa sinó el vent, que ha fet volar les roses, algun que altre llibre de les parades i fins i tot les tanques per perimetrar l'espai. A banda del tram del Passeig davant del Casino, la filmació també ocupa el pati del Casino, on hi ha el tema de la intendència i d'on han sortit grups d'extres que participen en l'escena que estan rodant. Desenes de persones de físics i d'edats molt diverses que han anat sortint per grups de la porta que dona al pati del Casino propera a la banda de la plaça de Crist Rei. Torregrossa, que els anys noranta va rebre el Martin Scorsese Young Filmmaker Award, ha dirigit o codirigit les sèries "Fariña", "Élite", "Hache" i "Intimidad". "El cuerpo en llamas" explica el crim que va portar Rosa Peral i el seu company a la Guàrdia Urbana, Albert López, a la presó pel crim del també agent Pedró Rodríguez, el cadàver del qual va aparèixer calcinat a l'interior d'un cotxe al pantà de Foix. La història, que tan bé va saber explicar el programa "Crims" de TV3, es converteix ara en una sèrie de ficció on, a banda de la coneguda protagonista de "La casa de papel" i del també conegut actor d'"Azuloscurocasinegro" i de "Tres bodas de más", entre moltes altres pel·lícules i sèries, també hi participen Isak Férriz ("Bajocero") i Eva Llorach ("Quién te cantará"), entre d'altres intèrprets. Les afectacions Avui, dimarts, de les 6 del matí a les 6 de la tarda, es fan talls de trànsit intermitents de vianants al carrer del Cardenal Lluch, entre el de Pompeu Fabra i la plaça Independència i es prohibeix l’estacionament en aquest mateix tram del Cardenal Lluch. També es fan talls de trànsit intermitents de vehicles i vianants al primer tram del Passeig de Pere III, entre la Muralla de Sant Domènec i el carrer d'Àngel Guimerà, i al carrer de l'Arquitecte Oms i al carrer de Casanovas. Cal dir que el del Passeig no és l'únic rodatge que acull Manresa aquesta setmana. Com ja és habitual pel que fa als escenaris més usuals de les filmacions a la capital del Bages, també hi ha moviment a l'avinguda de les Bases de Manresa, a l'alçada del Centre Hospitalari.