La programació escènica dirigida a les famílies que proposa Imagina't ha arrencat l'any amb molt bona acollida. Els dos espectacles que s'han ofert fins ara, "Sona la llum", de la Cia La Curiosa, i "Es ven germà petit", del Centre de Titelles de Lleida, han exhaurit entrades. Del primer muntatge multidisciplinar, dirigit a la petita infància a partir d'1 any, ja se n'havien programat dues funcions a la Sala Petita del teatre Kursaal, i l'acollida va ser un ple total. Ara bé, de l'espectacle de titelles i música en directe d'aquest passat dissabte, a l'Espai Plana de l'Om, se'n va haver de programar una nova sessió en exhaurir-se les entrades de la primera. Els oganitzadors, doncs, mostren la seva satisfacció per la bona acollida de la programació que continuarà el dissabte 17 de febrer (17.30 h), al teatre Conservatori amb el concert familiar "Som i serem" de 2 Princeses Barbudes. El 2 de març (17.30 h) hi haurà teatre i titelles al teatre Conservatori, amb "Quimera", de La Guilla Teatre; el dissabte 23 de març (17.30 h) arribaran, també al Conservatori, els contes musicats "Pirates, buixotes i altres bitxos" de la Cia Pep López; i el dissabte 4 de maig (17.30 h) serà l'hora del clown amb "Mon Petit Cirque" de Moi Jordana, aquest cop a la Sala Petita del teatre Kursaal.