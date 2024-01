La directora del Museu Molí Paperer de Capellades, Victòria Rabal Merola (Barcelona, 1958), ha estat guardonada amb el Premi Nacional d'Artesania, que concedeix la Generalitat de Catalunya. L'acte de lliurament de la distinció tindrà lloc el 19 de febrer al Palau de la Generalitat en una trobada a la qual hi assistiran el president Pere Aragonès i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.

Victòria Rabal és mereixedora del premi "per la seva extensa labor de formació, investigació i innovació en la fabricació de paper artesà, portant-lo a un estadi més enllà de la tradició amb la creació de nous formats, colors i textures", segons el jurat, que també destaca l'artesana "per la seva llarga trajectòria al capdavant de la direcció del Museu Molí Paperer de Capellades, convertint-lo en un referent en el sector artesà, i pel seu llegat artístic".

La guardonada és mestra artesana paperera, membre fundadora de l’International Association of Papermakers and Artists (IAPMA), i també ha estat presidenta de l’Associació d’Artistes i Artesans de l’entitat FAD. Foment de les Arts i del Disseny. Així mateix, ha col·laborat en diferents projectes creant papers especials per Casa Cacao (Germans Roca), Carme Ruscalleda, Ferran Adrià, Misui (Unión Suiza), per a l’Abadia de Montserrat, la Sagrada Família, i per artistes com Jaume Plensa i Miquel Barceló.

En el terreny de la investigació, Rabal ha participat en recerques i en el desenvolupament de nous papers apostant per l’economia circular i la impressió 3D. En la vessant formativa, ha impartit tallers sobre paper fet a mà a Catalunya i arreu. I, com a artista, la seva obra s’ha mostrat en galeries, museus, fundacions i fires d’art, nacionals i internacionals.

El govern català també ha anunciat quatre altres reconeixements. El Premi al Talent Jove és per Sílvia Conde Tragant pel seu projecte JOIANA, de la tija al pètal, un treball de joies per a cabells realitzat com a projecte de fi de grau en col·laboració amb la firma manresana de joieria Tous. La idea subjacent a Joiana és el vincle intergeneracional, d'àvies a netes, a través de la joia com a recorregut vital. JOIANA és una col·lecció de set joies dissenyades per als cabells o com a amulets partint del símbol d'una flor.

Jordi Pladevall Arxé, de l'empresa La Torneria, rep el Premi Emprèn, per l'adaptació de l'empresa de 3a generació de torners a "les necessitats actuals del mercat".

El Premi Prestigia correspon a l'Ajuntament de Montblanc per la "trajectòria de vint anys en la promoció i difusió de la ceràmica artística, mitjançant Terrània, Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc".

Aleix Álvarez Vall, del Taller Avall de Reus, rebrà el Premi Restaura "per la seva tasca de conservació i restauració del patrimoni de la cultura popular del país, especialment pel que fa a la imatgeria festival i religiosa".