Un extens grup d’una setantena de noies d’entre 4 i 18 anys del Ballet Clàssic Manresa pujaran el diumenge a l’escenari del Kursaal en la representació de La Bayadère, una funció de caràcter solidari ja que els beneficis procedents de la recaptació de les entrades aniran destinats al projecte de millora de l’atenció a infants i joves d’Althaia. Tot i que ja hi ha moltes localitats venudes, encara en queden unes poques de platea i a l’amfiteatre.

La col·laboració entre el BCM, la Fundació Althaia i Manresana d’Equipaments Escènics es va iniciar el 2018 amb la representació de Dolly, una dona exasperant, aleshores també amb la complicitat de Manresa Teatre Musical. Aquella funció va recaptar fons per al nou Hospital de Dia d’Oncologia. Dos anys desprçes, els beneficis de Giselle es van destinar al projecte de millora de l’atenció a infants i joves, la mateixa fi que van tenir els diners que es van recollir amb El llac dels cignes.

«El Ballet Clàssic Manresa va néixer fa deu anys i té els seus fonaments pedagògics ben ancorats», explica Raquel Pérez, directora artística juntament amb Pablo Testa. L’entitat disposa actualment d’un centenar de ballarins repartits en sis grup de formació (de 4 a 18 anys), 1 d’adults obert a tothom qui vulgui iniciar-se en la dansa clàssica, un altre de dansacontemporània i un sisè de perfeccionament que prepara els ballarins per al món professional.

«Cada any preparem un ballet per dur-lo a l’escenari», afegeix Pérez. El grup va estrenar La Bayadère el passat més de juny, arribant així a la mitja dotzena de projectes realitzats després d’interpretar El llac dels cignes, Giselle, Coppelia, La Ventafocs i El Trencanous.

El muntatge que es podrà gaudir diumenge al Kursaal és «una història d’amor», tal com apunta Testa, «amb estètica de l’Índia». La música de Ludwig Minkus ambienta la relació entre la Nikya i el príncep Solor, que va en contra de les convencions socials. El director del BCM explica que es tracta d’un ballet «tècnicament difícil» on hi ha «coreografies fortes i músiques enèrgiques» i «un acte de les ombres oníric».

Antònia Raich, directora de Comunicació i Participació de la Fundació Althaia, valora la funció com «una acció de promoció de la salut». El projecte de millora de l’atenció a infants i joves al qual aniran els beneficis de La Bayadère té com a objectius remodelar la Unitat d’Hospitalització de Pediatria i l’escola i l’hospital de dia, així com reestructurar la Unitat de Neonatologia i humanitzar les consultes externes i urgències de pediatria. Fins ara, s’han dut a terme diverses actuacions com la posada en marxa de la ressonència magnètica pediàtrica humanitzada i la consolidació de l’activitat de Pallapupas.

Per Testa, l’objectiu de BCM és treballar perquè hi hagi «gent feliç que ha aconseguit un molt bon nivell». Des de l’entitat, explica, volen desterrar la imatge de deshumanització que acompanya alguns estereotips sobre el ballet.