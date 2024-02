«He quedat impactat i ho estic païnt», reconeixia en conversa amb aquest diari Joan Yeguas, conservador de l’àrea de Renaixement i Barroc del Museu Nacional d’Art de Catalunya, després de la primera presa de contacte amb la museografia del centre. «M’ha sorprès la barreja de peces de tants museus», va afegir l’expert, acostumat a treballar amb el fons del principal equipament artístic del país: «fer el Museu del Barroc era una assignatura pendent». Yeguas té clar que en el conjunt «hi ha obres de qualitats diverses, però ha de ser així si vols fer un museu del barroc català. A partir d’aquí, s’hi ha d’anar treballant».

Seguint el fil de la necessitat d’un equipament com el que s’estrenarà per la Llum, l’alcalde Marc Aloy va constatar l’expectació generada per la convocatòria d’ahir afirmant davant dels assistents que «és la roda de premsa amb més mitjans de comunicació dels quatre anys que fa que soc alcalde». El politic republicà va indicar que l’actuació que ha culminat amb el MBC permet «recuperar patrimoni, guanyar un equipament cultural de ciutat i de país, revitalitzar el centre històric i potenciar el paper de Manresa en l’àmbit turístic a escala nacional».

La principal autoritat política de la ciutat va expressar la «il·lusió» per haver pogut culminar el projecte però no va amagar que «també hem passat dies d’angoixa» per les incerteses sorgides en el trajecte. Posteriorment va repartir agraïments i va esmentar especialment els diferents equips del consistori que hi han intervingut.

La directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Sònia Hernández, també es va mostrar «molt emocionada» i va destacarque el museu és «un pas endavant que fa el país en la preservació del patrimoni barroc, una època de gran rellevància i riquesa per les seves manifestacions artístiques».

El director del MNAC, Pepe Serra, també era ahir una persona satisfeta: «estic molt content perquè això que passa a Manresa també és cosa nostra». Certificant «el salt d’escala» del museu, el rector del gran equipament de Montjuïc va recordar «l’aposta perquè el mapa de museus del país sigui molt important». No en va, el de Manresa forma part de la Xarxa de Museus d’Art que integren 24 centres d’arreu de Catalunya.

Un dels següents pasos del Museu del Barroc -un nom que anirà acompanyat del de Museu de Manresa- serà la tramitació com a Museu d’Interès Nacional, una consideració que ja tenen una dotzena de centres com el Macba, la Fundació, el Museu Picasso, l’Episcopal de Vic, el Cau Ferrat i el Museu de Montserrat.