Més de 200 persones assisteixen a l’homenatge de Pere Roca i Fius

Més de 200 persones van anar ahir a la tarda a la basílica de la Seu de Manresa per acudir a l’homenatge que es va retre al decorador i artista manresà Pere Roca i Fius als 93 anys.

L’acte de reconeixement va estar conduït per mossèn Joan, que també va ser qui va proposar fer l’homenatge. El rector del temple apuntava ahir que aquesta mena de reconeixements haurien de ser més habituals perquè «és important recordar que darrere de tot el que hi ha a la Seu, hi ha persones i no es pot perdre de vista que sense els humans això no existiria».

El vincle de la feina de Roca i Fius amb la Seu de Manresa és molt profund, ja que ha participat en moltes de les obres que hi ha a la basílica. Una de les més destacades és la reproducció de la Mare de Déu de l’Alba, figura que va presidir l’acte.

Per mossèn Joan l’homenatge va complir amb tres funcions: complir amb el pacte intergeneracional d’agrair l’exemple donat, una mostra d’humilitat i un senyal de respecte a la feina de Roca i Fius en particular i de la basílica de la Seu en general.

L’artista Sílvia Ruiz va recordar que quan era guia turística de la capital del Bages anar a ensenyar la Cripta dels Cossos Sants era un dels seus moments preferits del dia perquè trobava que era un espai «màgic». «Mai no hauria pensat que anys després coneixeria l’autor de l’obra i que seria la seva alumna», va assenyalar.

Ruiz va fer un discurs d’agraïment a Roca i Fius per haver-li ensenyat la tècnica del daurat a ella i a Francesc Torroella. També va fer un repàs per les seves obres més distingides.

Seguidament, es va projectar un vídeo que mostrava alguns dels seus treballs i la seva ubicació. En una de les imatges es podia veure un Pere Roca i Fius molt jove fent una reproducció de la moreneta per a la ciutat de Nova York als Estats Units. Després d’aquesta projecció l’homenatjat va rebre l’obsequi d’una placa commemorativa.

Pere Roca i Fius no va parlar en l’acte, però la seva filla Aurora i la seva neta Ainhoa han parlat en el seu nom, ja que tal com va esmentar la seva filla, «la discreció és una de les seves majors qualitats».

Es va fer un reconeixement molt destacat a Toni Garriga, electricista de capçalera de la Seu que, entre llàgrimes d’emoció, la seva neta va explicar que va ser una persona clau en l’encàrrec de la Mare de Déu de l’Alba. També van mostrar el seu afecte als familiars de Ramon Majà, artista amb qui Roca i Fius va treballar conjuntament en diverses ocasions.

Després de tot, Sílvia Ruiz va oferir als assistents una visita guiada per la Seu, enfocada en les obres amb participació de l’homenatjat. Mentrestant, Roca i Fius saludava a amics, familiars i coneguts que havien assistit a l’acte.