Gertrudis posarà punt i final a 25 anys de carrera amb una gira de comiat que començarà el 20 d'abril al Cruïlla DO Terra Alta i que acabarà el 23 de novembre a la sala Razzmatazz de Barcelona. El grup de la Garriga dirà així adeu als escenaris després d'esdevenir un referent en la música festival i de mestissatge a Catalunya i acumular una trajectòria artística amb nou àlbums publicats i més de 800 concerts, que els han portat més enllà de les fronteres catalanes. La petjada de Xavi Ciurans, Xavi Freire, Edu Acedo i Marc Mas també ha contribuït a renovar la rumba catalana i acostar-la a les noves generacions. Les entrades per l'última gira de Gertrudis es posen a la venda aquest dijous a les vuit del vespre al web del grup.

Als concerts de la darrera gira oferiran un repertori on repassaran els principals èxits de la banda. En destaquen cançons que s’han convertit en himnes intergeneracionals com les populars 'Samarreta', 'Bon dia vida',' Si tothom calla', 'Tant lluny de tu', o ¡Ara vinc d’enlloc'. Els seus discos han comptat amb la producció de grans figures de la música actual com Fernando Illán (productor de Rosario, Ketama i O’Funkillo entre d’altres) o Roger Rodés (Shakira, Nathy Peluso o Macaco entre d’altres). Hereus de Dusminguet, també de la Garriga, Gertrudis ha col·laborat al llarg de la seva carrera amb artistes com Jarabe de Palo, Chambao, Macaco, Peret, La Pegatina, Txarango o Joan Garriga, entre molts altres. I han compartit escenari amb artistes com Kiko Veneno, The Wailers o Gipsy kings, entre altres.