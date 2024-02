Després de 23 anys exposats al Museu de Manresa, els Gegants Vells de la ciutat tornaran a sortir al carrer per ballar i lluir, al mateix temps, vestits i perruques acabats de passar per un procés de restauració. Els gegants centenaris ballaran durant la inauguració del Museu del Barroc, un acte que se celebrarà aquest dimecres a les 7 de la tarda a la plaça Sant Ignasi. L'esdeveniment comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, i amb un espectacle de dansa vertical a càrrec de la Companyia Berta Baliu.

Després de rebre la distinció de gegants centenaris, l'any 2001 les figures van quedar exposades definitivament al Museu de Manresa com a elements del patrimoni històric i festiu de la ciutat. Amb el temps i l'ús, els vestits, ornaments i perruques s'havien embrutat. Els vestits també havien perdut alguns lluentons, a més a més de presentar alguns estrips, descosits i taques a les zones del vestit que toquen a terra. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració dels Geganters de Manresa, va encarregar la restauració de tots aquests elements, un procés que ha finalitzat aquest mes de febrer. La restauració ha consistit a netejar en sec, pel procés d'aspiració controlada, l'anvers i el revers de la roba on hi havia pols acumulada, en reduir la presència de taques sense malmetre els teixits, i en netejar en humit el coll de puntes del gegant i el mocador de la geganta. Pel que fa al collaret i altres elements decoratius, també se'ls ha tret la pols i, el vel de la geganta s'ha substituït per un de nou perquè presentava taques d'oxidació que no es podien eliminar. A les perruques, també se'ls ha tret la pols, s'han pentinat i rentat amb aigua.

Gegants de pes

Tot i que encara avui dia la data de construcció dels Gegants Vells de Manresa planteja molts dubtes, una factura de construcció feta efectiva l'any 1840, fa pensar que podria tractar-se del seu any de creació.

El Gegant Vell pesa 83 quilos i representa un majestuós personatge medieval amb vestit de tons vermells, capa i cinturó. La Geganta, per la seva banda, pesa 73 quilos i porta un vestit de tons verds i vermells, una capa, un vel, un mocador i ornaments com una corona, arracades i collaret. En tots dos casos, els vestits i complements estan confeccionats amb materials de qualitat, tant pel que fa als teixits (vellut, cotó i setí), com als fils, brodats, sanefes i lluentons.

Restauració en mans d'especialistes

La restauració de la roba i dels elements decoratius ha anat a càrrec de l'empresa Montartrestorer que compta amb professionals especialistes en conservació i restauració. Pel que fa a les perruques, les encarregades de dur terme el projecte han estat Lolita Rovira, perruquera i especialista en maquillatge de caracterització, i Carme Fusté, també perruquera. Totes dues ja havien participat en la restauració de gegants, gegantons i nans.

Les tasques de restauració s'han dut a terme amb una subvenció per a la restauració i creació d'elements d'imatgeria festiva i de la indumentària de les colles de cultura popular i tradicional, que ha concedit el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per un import de 3.822 euros.