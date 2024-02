La candidatura municipalista Fem Manresa va denunciar al Ple municipal de febrer l’existència d’una partida de 130.000 euros associada a nous sobrecostos del Museu del Barroc.

La justificació d’aquesta despesa per part de l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem, segons asseguren des de la candidatura, és "poc clara", ja que s'afirma "que és per poder pagar la revisió de preus per part de l'empresa constructora d'una fase del Museu del Barroc”.

Els anticapitalistes recorden que, inicialment, el pressupost pel Museu del Barroc aprovat pel govern municipal era de 5.452.274 euros -sumant l'aportació pròpia de gairebé la meitat de l'import i les ajudes d'altres administracions i FEDERs-, mentre que actualment la xifra està al voltant dels 9,8 milions d’euros.

Durant la intervenció plenària, des de Fem Manresa es va lamentar que aquest nou sobrecost del Museu del Barroc se sumi als que cada cert temps han anat sortint a la llum pública, i van ser especialment contundents amb el paper del PSC, a qui assenyalen el canvi de rumb des de l’entrada al govern. “Fa poc més d'un any i mig, des del PSC s’estaven detallant els sobrecostos generals que ha tingut la totalitat del museu, apuntant que hi havia una desviació pressupostària del 78%; però, d’ençà que són al govern, i tot i tenir la regidoria d’Hisenda, sembla que hagin perdut totalment el compte que portaven”, denuncien des de la candidatura.

"Forat negre de lluïment personal"

Així, des de Fem Manresa s’assenyala que la percepció del Museu del Barroc varia segons la bancada política que s’ocupa, equiparant-lo al gat de Schrödinger: “pot ser vist com un

desastre o com una joia, en funció des d'on obrim la caixa”.

A la vegada, des de la candidatura asseguren que el gir en l’opinió que han tingut altres grups polítics no es donarà en el seu cas, i que continuaran “qualificant el museu i el que l’envolta com a obra faraònica, de forat negre de diners públics i d'obra de lluïment personal pagada amb els diners de tots i totes”.