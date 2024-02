La Balkan Paradise Orchestra publica aquest divendres el seu tercer disc, Nèctar (Calaverita Records), que introdueix més veus i més electrònica que en els àlbums anteriors. El grup continua amb el seu estil que parteix de les arrels balcàniques per experimentar amb ritmes i sonoritats de reggaeton, rumba, ska, disco o electrònica. En declaracions a l’ACN, Maria Puertas, tuba de la Balkan Paradise Orchestra, destaca que són “unes artesanes modernes” perquè centren la gran part del seu treball en compondre i tocar amb instruments i deixen la postproducció per la part final. “En aquest disc es pot veure l’evolució i maduresaa la qual estem arribant pel que fa a fer cançons nostres”, afirma.

Nèctar és un disc que segueix la trajectòria del grup, però també introdueix novetats com més veus respecte els discos anteriors. Les pròpies integrants de Balkan Paradise Orchestra s’uneixen als seus instruments per cantar col·lectivament al tema Estimar.

L’altra novetat té a veure amb l'electrònica. Puertas indica que al disc anterior Odissea, del 2020, van fer alguna pinzellada d’electrònica i ara, diu, s’han atrevit a introduir-ne més. “L’electrònica és un instrument més, que no és protagonista. Ens agrada tocar amb el suport de bases electròniques que van i venen i ens ajuden a acabar-ho de fer tot ben rodó”. Això es fa evident en l’inici del disc amb el tema Flowin, en col·laboració amb la pianista, compositora i cantant Meritxell Neddermann, que inclou un solo de sintetitzadors i un ritme electrònic.

El disc inclou un tema, Ella, dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. La cançó parteix de l’amor de les Balkan Paradise Orchestra per les arrels, els idearis folklòrics catalans, amb cert sentit de l’humor, han destacat des del segell.

Puertas apunta que recentment els hi han dit que han fet un disc i un directe per a tota la gent que es pot reunir en una plaça amb temes que poden agradar tant a nens petits com a gent gran. “I a mi això m’encanta”, assegura. Confessa que no li agrada que estiguin encasellades en un sol estil, sinó tocar de tot.

Les abelles

Pel que fa la idea que recorre el disc Nèctar, Puertas explica que tenen una cançó titulada Abelles reines, que els hi agrada molt, i han fet tot un concepte al voltant seu. Admet que se senten molt reflectides en el funcionament de les abelles: “És com si el grup és el nostre rusc i nosaltres som les abelles obreres i reines perquè tenim totes la nostra personalitat, gust i ganes de liderar i tot es transforma en un rusc democràtic. Totes treballem molt en una feina que es veu poc”.

Format per deu catalanes, Puertas assegura que els agrada dir que són “un grup només de ties perquè poden”. Recorda que el grup va començar amb unes amigues que volien formar un grup, van buscar gent i van trobar dones per formar-ne part i finalment van decidir que fos tot de dones”.

Pel que fa el procés de creació de les composicions, aquestes comencen amb la proposta que posa sobre la taula una de les integrants del grup, que després desenvolupen conjuntament. Algunes presenten una idea cantada o escrita, altres ho porten tot molt compost a l’assaig i altres els hi agrada gravar-se maquetes a casa. Sigui com sigui als assajos de la banda es desenvolupen i treballen totes les idees. En acabat es graven maquetes per veure com sonen les cançons i l’última part és anar amb el productor i “ficar uns retocs finals”, conclou.

El disc ha estat produït per Arnau Altimir, bateria d’Oques Grasses, amb qui la banda fa temps que col·labora. Nèctar compta amb les col·laboracions de Meritxell Neddermann i Maruja Limón, la producció d’Arnau Altimir (bateria d’Oques Grasses) i el disseny de l’artista digital Luis Toledo ‘Laprisamata’.

Gira

La gira de presentació del disc portarà a les catalanes Balkan Paradise Orchestra a Madrid, València, Barcelona, Tolosa, Limoux (França), Seissan (França), Berna (Suïssa), Manarch (Luxemburg) i Saint Clement Les Places (França). El concert a la capital catalana serà el 22 de març al Paral·lel 62. A la gira introduiran els temes nous del disc i faran versions d’alguna cançó que els agrada i una aposta nova amb la il·luminació.

La sort de ser músics instrumentals, explica Puertas, és que es poden moure per tot el món sense impediment de la lletra i assegura que estan tenint molt èxit a fora. A Alemanya, per exemple, fan sold out a les seves actuacions. Aquest any han visitat també Estats Units i Canadà i en altres èpoques han actuat a Dubai i Polònia.