El periodista surienc Francesc Garriga va aplegar divendres a la tarda prop de 140 persones a la Biblioteca Pública de la localitat bagenca en l'acte de presentació del llibre "A Washington amb paracaigudes", on parla de les experiències viscudes als Estats Units en els seus dos primers anys com a corresponsal de Catalunya Ràdio. Al seu costat, va conduir l'acte Txell Feixas, que va ser corresponsal a l'Orient Mitjà, autora del pròleg del volum editat per Pòrtic i recentment guardonada amb el Premi Nacional de Periodisme i Mitjans de Comunicació.

Garriga, que va expressar la "il·lusió" que li feia poder parlar del llibre al seu poble, va agrair el suport de la seva família i va recordar que els seus inicis en el periodisme els va viure a l'emissora municipal Ràdio Súria, dos fets "sense els quals jo no estaria avui aquí". A més, va assegurar, "sempre intento portar el nom de Súria a tot arreu" i fer evident el vincle que el lliga amb la localitat.

Txell Feixas, per la seva part, va descriure el surienc com "un periodista rigorós, versàtil, amb una gran capacitat de comunicació i d'encomanar entusiasme, a més de ser una persona generosa i apassionada de la vida". Per a la periodista de Mediona, Garriga "té tot el que ha de tenir un bon corresponsal".

Durant l'acte, els dos periodistes van parlar de les llums i les ombres d'un país que és com un continent per les seves dimensions. En el llibre, Garriga parlar de qüestions com l'èxit de Trump, la migració, les armes i les desigualtats socials, així com de l'esport i la gala dels Oscars. Després de la trobada, el surienc va signar exemplars del llibre.