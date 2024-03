La Sala 1 dels Multicinemes Bages Centre (Camí dels Trullols, s/n) acollirà el pròxim 13 de març la presentació del disc Música per a Ventura Pons, del compositor sallentí Carles Cases.

L'acte començarà a 2/4 de 9 del vespre amb una breu presentació i tot seguit hi haurà un tastet d'aquest nou treball amb Carles Cases (piano), Alberto Reguera (violí), Sveta Trushka (violoncel) i Manel Fortià (contrabaix). Es podran escoltar composicions de bandes sonores de pel·lícules com El perquè de tot plegat, Amic/Amat o Actrius. Durant l'actuació es projectaran imatges d'aquestes pel·lícules.

L'entrada és gratuïta, però cal confirmar assistència escrivint a management@carlescases.com o trucant al telèfon 609 33 75 33.

Música per a Ventura Pons és un disc que recopila una selecció de versions originals de les bandes sonores per a pel·lícules que Carles Cases va compondre per a Ventura Pons entre 1991 i 2011, un homenatge al director català, que va morir el passat mes de gener. De les trenta-tres pel·lícules que va dirigir el cineasta, Carles Cases va signar la música per a setze films, un cas pràcticament únic. Aquest disc resumeix aquests vint anys en setze temes que pertanyen a onze pel·lícules diferents.