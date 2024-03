Com es pot relacionar la pel·lícula Barbie amb l’origen del patriarcat i el desenvolupament d’una malaltia com la tuberculosi?. El manresà Pere-Joan Cardona i Iglesias (1967), doctor en Medicina i Cirurgia i especialista en Microbiologia i Parasitologia, referent en la investigació de la tuberculosi ho explica en l’assaig Per què les feministes no haurien de muntar a cavall? (Parcir), que avui (19.30 h), presenta a la llibreria Parcir.

L’autor, que el 1998 va guanyar el Premi de Narrativa Pere Calders amb Idrisa, em dic Idrisa, fusiona els seus coneixements biomèdics amb l’anàlisi de l’evolució cultural en un llibre de títol provocatiu on es repassen les bases d’una civilització basada en la violència i opressió de les dones. Una visió, com s’explica, sobre la «jerarquització social i els patrons sexuals de la humanitat de la prehistòria ençà».