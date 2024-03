L'escriptor i actor britànic David Walliams farà el pregó de Sant Jordi 2024 de Barcelona

L'escriptor i actor britànic David Walliams (Londres, 1971) serà l'encarregat del pregó de Sant Jordi 2024. L'acte que dona el tret de sortida institucional al dia del llibre i la rosa a Barcelona tindrà lloc el 22 d'abril a les sis de la tarda a la Biblioteca García Márquez. És el primer cop que el Pregó de Sant Jordi s'encarrega a un autor de l'àmbit de la literatura infantil i juvenil. Amb més de 56 milions d'exemplars venuts a tot el món i traduccions a 55 llengües, Walliams és un dels autors del seu àmbit més rellevants de tots els temps. Entre els seus títols més coneguts destaquen 'Los bocadillos de rata', 'La abuela gánster', 'Los peores niños del mundo', o 'Un elefante inoportuno'.

A l’estat espanyol publica als segells Montena i Beascoa, ambdós del grup Penguin Random House Grupo Editorial. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha posat en valor la possibilitat que ho faci "un autor tan destacat en el seu àmbit" i el qual han arribat a comparar, per exemple, amb Roald Dahl. També ha recordat que té una destacada faceta d'actor, i que ha participat en diferents sèries i programes al seu país, com Little Britan i Got Talent. "Estem contents que hagi sortit aquesta possibilitat", ha afirmat Burguillos. Walliams estarà acompanyat d'Anna Guitart.

L'endemà del Pregó de Walliams, la diada començarà amb el tradicional Esmorzar de Sant Jordi al Palau de la Virreina. En aquesta ocasió, la salutació literària correspondrà a la traductora literària i audiovisual Marta Pera Cucurull, premi Ciutat de Barcelona 2023 per la traducció de l'anglès al català d''Orlando', de Virgina Woolf.

Com cada any, les Biblioteques de Barcelona celebraran la diada amb una sèrie de diàlegs que posen a conversar autors de diferents orígens i trajectòries. Aquests tindran lloc entre el dilluns 15 i el dimarts 23 d’abril a diferents biblioteques de la ciutat (Jaume Fuster, García Márquez, Esquerra de l'Eixample-Agustí Centelles, Francesca Bonnemaison) amb la participació d'autors i autores com Hernán Díaz, Mircea Cărtărescu, Rodrigo Fresán, Jordi Puntí, Andrea Genovart, Carlota Gurt, Lucía Lijtmaer, Roser Vernet i Mar García Puig, Sergi Pàmies o Greta García.