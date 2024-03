El Museu Picasso i el de Solsona proposen un diàleg inèdit sobre la relació de l'artista amb la cultura popular catalana

El Museu de Solsona ha presentat aquest dijous l'exposició 'Picasso. Territori i arts i tradicions populars catalanes', que compta amb el préstec "excepcional" d'una cinquantena d'obres del Museu Picasso de Barcelona. La mostra tracta, per primer cop, l'obra de Picasso relacionada amb les arts i les tradicions populars catalanes. La comissària, Claustre Rafart, ha destacat que Solsona "ha sembrat la llavor" d'una temàtica "que no s'havia tractat mai" i confia que, més endavant, es pugui fer una exposició més àmplia per mostrar el "potencial picassià" en aquest àmbit. En concret, l'obra de l'artista malagueny dialoga amb una vintena d'obres del fons del Museu de Solsona com el retaule del Sant Sopar de Pere Teixidor.

Per primer cop en la seva trajectòria, el Museu de Solsona i la Fundació Museu Picasso de Barcelona col·laboren plegades per portar a la Catalunya interior una cinquantena d'obres de l'artista malagueny. Aquestes obres formen part de l'exposició 'Picasso. Territori i art i tradicions populars catalanes', que dialoguen amb una vintena d'obres del fons del Museu de Solsona i amb objectes de la col·lecció etnogràfica del Solsonès, dipositada al museu solsoní i propietat de l'Ajuntament de Solsona. La mostra es podrà veure entre el 14 de març i el 15 de juliol.

Segons ha detallat la comissària de la mostra, Claustre Rafart, que també va ser conservadora del Museu Picasso fins l'any 2022, es tracta d'una proposta expositiva "inèdita", ja que, per primer cop, es tracta d'obra de l'artista centrada específicament en les arts i les tradicions populars catalanes. Rafart ha dit que aquesta era una "assignatura pendent" perquè "no s'havia assumit mai la relació de Picasso amb les arts i tradicions populars del territori català". La comissària ha detallat que la "geografia picassiana catalana" abraça des de la pròpia Barcelona on va viure en diferents períodes, fins a poblacions on va fer-hi estades com Horta de Sant Joan, Gósol o Cadaqués.

"A tot arreu on va viure va conèixer de primera mà les arts i tradicions populars. No només les va viure, sinó que les va assumir, les va interioritzar i les va emmagatzemar en la seva prodigiosa memòria formant un imaginari que després va fer servir al llarg de tota la seva vida", relata Rafart. En aquest sentit, detalla que Picasso "recorrerà a les arts populars durant tot el seu procés creatiu", tant en la seva obra plàstica com també en la poètica. De fet, la comissària assegura que Picasso "s'ha convertit en el gran ambaixador de la cultura i les arts i tradicions populars catalanes".

Rafart ha explicat que aquesta exposició a Solsona vol ser una "llavor" perquè "algun dia les institucions s'uneixin i donin un pressupost com déu mana perquè es pugui fer una gran exposició sobre Picasso i les arts i tradicions populars catalanes". Rafart ha avançat que es tracta d'un tema que "dona molt de si" i que hi ha moltes obres que no s'han pogut exposar a Solsona "com ara els grans homes amb barretina que va pintar en els darrers moments de la seva vida".

De la seva banda, el director del Museu de Solsona, Carles Freixes, ha celebrat que aquesta exposició suposa el "tancament d'un cicle" que ha comportat la renovació museogràfica de diverses parts del Museu com ara la construcció d'una nova entrada per a l'equipament i la inauguració d'una sala d'exposicions temporals. Freixes ha apuntat que el de Solsona és un "dels grans museus desconeguts del país" i creu que l'exposició conjunta amb el Museu Picasso permetrà "revisitar i descobrir les exposicions permanents i també les temporals del museu".

La presentació de l'exposició ha comptat també amb la presència del director del Museu Picasso de Barcelona, Emmanuel Guigon, que ha celebrat que, des d'aquest dijous, Solsona es converteix també "en una ciutat picassiana".