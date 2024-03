Mushkaa i Bad Gyal avancen un fragment de la seva cançó conjunta 'SexeSexy'

Les germanes Irma i Alba Farelo, Mushkaa i Bad Gyal, han avançat un tema que canten de forma conjunta i que porta per títol 'SexeSexy'. Les dues cantants han fet l'anunci a través de la xarxa social Tik Tok, a la qual han penjat un vídeo on se les veu interpretant part del tema.

El vídeo ha estat retirat de la plataforma digital pel llenguatge explícit de la lletra, però no abans que els seguidors de les artistes se n'hagin fet ressò en aquesta i en altres xarxes socials. La mateixa Mushkaa ha difós la restricció al seu compte de la xarxa X, on ha afirmat que l'han retirat per "repartir massa 'swag'", veu anglesa per a la paraula 'estil'.