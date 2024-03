Una primavera carregada d’actes posarà la sardana a l’abast ciutadà per tot Manresa

La primavera que comença ja la setmana vinent arribada carregada de propostes de la capitalitat sardanista de Manresa. Després de la jornada inaugural d’aquest dissabte, els mesos d’abril, maig i juny oferiran un ampli repertori d’activitats per gaudir amb la dansa catalana.

El dia 1 d’abril se celebrarà el tradicional Aplec de Joncadella, amb la presència de la Cobla Súria. El dia 13, es viurà al Passeig Pere III la commemoració dels 25 anys de la Cobla Ciutat de Manresa, amb una ballada on hi seran els músics que han tocat a la formació al llarg del quart de segle de vida. Una setmana més tard, el dia 20, es farà una ballada de sardanes a la plaça Catalunya amb la Cobla Contemporània. El dia de Sant Jordi, la Cobla Ciutat de Manresa posarà música a una ballada que tindrà per escenari el pati del Teatre Kursaal.

El primer dissabte de maig, dia 4, serà intens amb activitats en dos escenaris ciutadans. A la tarda, es farà un taller de sardanes al jardí de Casa Caritat, adreçat a infants i joves. Una estona més tard, es durà a terme un acte de reconeixement als impulsors de Manresa Ciutat Pubilla de la Sardana 1963, a la plaça Cots, on hi ha el monument que commemora aquella fita, i es posarà una placa de la Manresa Capital del 2024. La vetllada culminarà al pati del Casino amb l’Aplec de Manresa, que celebrarà els 100 anys d’aquesta trobada i els 40 de la Colla Sardanista de Manresa Barrufets Dintre el Bosc. Hi actuaran els Sardakatalans i Santi Arisa, la Cobla Contemporània i la Cobla Principal d’Olot.

Una altra cita destacada se celebrarà el 18 de maig a la plaça de la Font dels Capellans amb la Trobada Sardanista d’equipaments cívics de la Generalitat de Catalunya, amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. El dia 29, el Teatre Kursaal hostatjarà dues sessions de l’espectacle Cançons de la nostra Terra, amb la Cobla La Principal de la Bisbal i Esther Buqueras.

El mes de juny s’iniciarà, en clau sardanista, el dia 8 amb el muntatge Cantem des del cor, una reunió de grups corals de la ciutat que tindrà lloc a la plaça Puigmercadal. La setmana següent, el dia 15, al Conservatori de Música de Manresa i a la plaça Neus Català tindrà lloc la Trobada d’escoles de cobla, amb diverses activitats i una audició de la Cobla Berga Jove. El dia 29, al parc de Can Font, es farà la trobada Sardanes per Sant Pere.

El Sardana’t que reunirà grups de dansa de la ciutat el 6 de juliol a la plaça Major serà el darrer acte de la capitalitat abans de l’aturada per vacances prèvia a la Festa Major de finals del mes d’agost. El programa d’actes de la capitalitat continuarà fins al 8 de març del 2025 i es pot consultar a la web de l’Ajuntament.