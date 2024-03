L’Espurnes Barroques escalfa motors amb un primer tast del programa al Museu del Barroc

Quan encara falten gairebé dos mesos per la seva estrena, l’11 de maig, el festival Espurnes Barroques ja ha començat a caminar. Per primer cop en set edicions, aquest diumenge l’organització n'ha fet una presentació pública i amb un primer tastet musical del què vindrà que ja ha captivat els assistents. El lloc també hi ajudava, perquè s’ha triat el Museu del Barroc de Manresa, inaugurat recentment, en perfecta consonància amb l’essència del festival.

L’edició d’enguany amplia el nombre d’espectacles. Oferirà una vintena d’activitats, de l’11 de maig al 9 de juny, incloent-hi 14 concerts, però també xerrades, dinars, tallers o performances, que es repartiran per 23 poblacions de la Catalunya Central, la Segarra i la Noguera. Tot plegat s’ha anat desgranant fins al més mínim detall aquest diumenge en una presentació amena i distesa a càrrec del director del festival, Josep Barcons, i que també ha inclòs la interpretació de dues de les sonates que inclou el programa per acomiadar l’acte.

Els espectacles d’aquesta edició giraran al voltant de Heinrich Biber, un compositor i violinista txec que a final del segle XVII va compondre les «Sonates del Rosari». Seran el fil conductor del festival, que porta per lema «goig, dolor i glòria», coincidint amb els tres conceptes amb què s’agrupen els 15 misteris del Rosari. Al llarg de tot el festival s’interpretaran les 15 sonates per a violí, en cicles de 5 durant tres caps de setmana i amb un darrer en què la violinista Lina Tur Bonet n’abordarà la interpretació integral davant dels retaules el Roser de Ponts i de la Molsosa. En les jornades prèvies també hi haurà concerts als retaules de Salelles, a Sant Salvador de Guardiola; Correà, a l’Espunyola; i Matamargó, a Pinós. Uns concerts que s’acompanyaran de tastos pensats expressament per a l’ocasió, segons explicava Barcons, perquè busquen l’associació amb cada posada en escena, ja sigui per la temàtica, per l’entorn, o per altres vincles. Així doncs, no hi faltarà ni la cervesa ni les pastes txeques, així com diverses varietats de vins, o fins i tot les monedes de xocolata.

Un festival en creixement

Més enllà de la programació que s’oferirà, la presentació d’aquest diumenge també ha posat de manifest l’embranzida que ha anat prenent el festival des que va néixer l’any 2018. «Estem a la setena edició, que ha multiplicat per 10 el pressupost de la primera» fins a arribar a més de 300.000 euros, explicava el president de la Fundació Espurnes Barroques, Jaume Badia. «Això ens dona la idea de l’entusiasme i l’esforç que hi ha al darrere», afegia, i valorava l’esperit d’un festival que va néixer per commemorar els 20 anys dels incendis que van afectar part de la Catalunya Central, «i que ha ajudat a fer reviure un territori, partitures, i a recuperar llocs recòndits on no se sol anar, però el festival t’hi porta».

Per l'esquerra, Josep Barcons i Jaume Badia, durant la presentació pública del festival / MIREIA ARSO

En part, el creixement d’aquest pressupost s’explica per la línia d’ajuts per a esdeveniments culturals en entorns agroturístics que ha rebut, impulsada pels departaments de Cultura, Empresa i Acció Climàtica. Una qüestió que la delegada del Govern a la Catalunya Central, Montse Barniol, ha posat sobre la taula durant la presentació, valorant «l’encaix» d’aquest festival amb els valors que volen potenciar aquests ajuts.

L’acte també ha comptat amb l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha aplaudit la iniciativa de la presentació en públic (l’organització ja ha dit que la mantindrà en pròximes edicions), i especialment el lloc escollit. «Estem sota la cúpula de l’antiga església de Sant Ignasi», ha apuntat, i ha posat en relleu la voluntat del nou museu de «promoure aquest moviment artístic [en l’àmbit musical] més enllà de la pintura i l’escultura».

Un comiat musical

La presentació pública del festival ha ofert un primer tast musical del què es podrà escoltar un cop estigui en marxa. El violinista Ignacio Ramal, acompanyat per Juan de la Rubia a l’orgue, han interpretat al final de l’acte la primera i la cinquena sonata dels Misteris del Goig: «L’Anunciació» i «El Nen Jesús perdut i trobat al temple». Les tornaran a interpretar el 12 de maig a Salelles.