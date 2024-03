Els periodistes de la regió central lliuren els seus premis anuals a Igualada

La delegació de la Catalunya central del Col·legi de Periodistes de Catalunya va lliurar ahir a l’Adoberia Bella d’Igualada els seus premis anuals, que enguany van guardonar Regió7 coincidint amb el seu 45è aniversari.

L’acte, presentat per Abraham Orriols, periodista berguedà de TV3, va aplegar mig centenar de persones i es va iniciar amb una taula rodona sobre el present i el futur del periodisme amb la participació de Marc Marcè, director de Regió7, Agustí Danés, director editorial de El 9 Nou, i Jordi Puigròs, director de redacció de La Veu de l’Anoia. Durant la conversa, moderada per la vicedegana del Col·legi, Núria de José, els tres periodistes van destacar els enormes reptes que suposa el canvi digital, però van mostrar-se convençuts que el bon periodisme és imprescindible i que, per tant, les empreses que en sàpiguen oferir tindran futur. Els seus tres mitjans van rebre el guardó del Col·legi a la trajectòria professional coincidint amb els seus 45è i 40è aniversaris. La delegació que presideix Mar Martí ha justificat el premi dient que « l’aposta pel periodisme de proximitat té, en un món cada vegada més globalitzat, un valor molt preuat i genera cohesió social.»

Els premis d’aquest any van reconèixer també la periodista berguedana Núria Orriols, redactora de l’Ara, i l’igualadí Kilian Cebrià per la seva trajectòria a Catalunya Ràdio. També va lliurar el premi Plata, destinat a una entitat que faciliti la feina dels periodistes, a l’Associació «No més morts a la C-55», que va recollir Fina Casals, i el premi Plàtan, que significa tot el contrari, a Renfe i Adif. Antonio Carmona, nou director de Rodalies i fins ara cap de comunicació, va acudir a recollir-lo i el va acceptar esportivament com un toc d’atenció per, va dir, «no haver aconseguit comunicar el valor de que, malgrat les obres, fem circular mil trens cada dia».