Mor l'escultor nord-americà Richard Serra als 85 anys

L'escultor nord-americà Richard Serra (1938-2024) ha mort aquest dimarts al seu domicili de Nova York als 85 anys d'edat a causa d'una pneumònia, segons ha informat el seu advocat John Silberman al diari 'The New York Times'.

El Museu Guggenheim ha lamentat la pèrdua de l'artista, les "obres monumentals del qual van remodelar les nostres percepcions de l'espai i la forma", tal com ha indicat a través del seu perfil a la xarxa social 'X', anteriorment coneguda com Twitter.

Serra, que va crear escultures utilitzant enormes planxes d'acer oxidat que van transformar museus i espais públics, era conegut per creacions dissenyades no només per ser observades, sinó per ser experimentades. Entre les seves creacions, destaca el seu grup escultòric de vuit elements 'La matèria del temps', que es troba al Museu Guggenheim de Bilbao.

També cobra importància la controvertida instal·lació 'Arquejo Inclinado', exhibida a la plaça federal de Manhattan de 1981 a 1989, moment en el qual va ser retirada com a resultat d'una demanda federal i no ha estat exhibida públicament des de llavors. La placa mesurava 37 metres de llarg i al voltant de quatre metres d'alt.

Al 2006, el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofía de Madrid va anunciar que l'escultura que aquest autor havia ideat per a la inauguració del centre al 1986, 'Equal-Parallel-Guernica-Bengasi', de 36 tones, "s'havia perdut". Serra va realitzar de forma gratuïta un duplicat que està exposada al públic en la seva col·lecció permanent des de 2009.

L'artista, que va néixer en Sant Francisco en una família formada per una mare jueva russa i un pare espanyol, ha vist la seva obra representada en els millors museus i col·leccions del món. Va ser condecorat amb l'Ordre de les Arts i les Lletres d'Espanya al 2008 i amb el Premi Príncep d'Astúries de les Arts al 2010.

