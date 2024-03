Manresa visibilitza les persones transgènere en una exposició

L’Espai Plana de l’Om de Manresa acollirà a partir de dimarts 2 d'abril, i fins al 14 del mateix mes, l’exposició Embarassos, maternatge i masculinitat, que arriba a la ciutat amb motiu del Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere, que es commemora el 31 de març. Per aquest motiu, al llarg d’aquest diumenge l’Ajuntament lluirà la bandera transgènere -amb els colors blau, rosa i blanc- tal com es va aprovar el 21 d’octubre del 2021 per unanimitat de tots els grups en una moció al ple municipal. Una mesura que es va acordar com a «record de totes les lluitadores del fet trans, del passat, del present i del futur».

La mostra està formada per fotografies de tres activistes que han viscut l’experiència de la gestació i l’alletament als seus cossos d’expressió masculina. L’exposició vol donar visibilitat al col·lectiu a través de vuit fotografies i deu teles on hi haurà textos amb reflexions i comentaris sobre els dubtes que el procés va provocar en els protagonistes dels fets.

A través d’Embarassos, maternatge i masculinitat, es convida l’espectador a entrar en la vivència d’unes persones que es van situar davant la càmera per ser retratats amb els seus fills. D’aquesta manera, volen promoure diversos referents de l’embaràs, l’alletament i la criança.

L’acte inaugural tindrà lloc el mateix dimarts a les 18 h a càrrec de Gràcia Camps Miró, autora de l’exposició i el projecte. També hi serà present el Grup de Transfamílies del Bages i l’Associació de Famílies LGTBI+ de Catalunya, que explicaran els seus projectes com a entitat. La mostra és d’accés lliure i es podrà visitar de dimarts a diumenge, de les 17.30 a les 20.30 h.