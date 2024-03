Sor Lucia Caram, sobre la situació dels infants a Ucraïna: "Els han robat la infància, els nens d'allà no somriuen"

Sor Lucía Caram, monja del convent de Santa Clara de Manresa, acaba de publicar un llibre sobre la seva experiència en l'ajuda humanitària a Ucraïna. 'Invitados a Reconstruir. Ucrania, la guerra y la compasión' (Plataforma Editorial) parla sobre l'impacte de la guerra i els efectes que té sobre la població. Des de l'esclat de la guerra, la monja ha fet 23 viatges a la zona de conflicte, ha impulsat la construcció de dos hospitals de campanya i hi ha portat més de 130 ambulàncies. "Cada cop tinc més la certesa que Ucraïna està defensant Europa i fa de mur de contenció pels atacs que puguem rebre", ha explicat en una entrevista a l'ACN. Caram lamenta la situació dels infants: "Els han robat la infància, els nens d'allà no somriuen".

'Invitados a Reconstruir. Ucrania, la guerra y la compasión' és un llibre que parla sobre l'impacte de la guerra a Ucraïna, però també de les tasques humanitàries i solidàries que s'estan fent en aquest país per fer front a la crisi. La monja argentina va ser una de les primeres persones en desplaçar-se a la frontera d'Ucraïna un cop va esclatar la guerra amb Rússia i, des d'aleshores, ja hi ha viatjat 23 vegades. A través de la seva ONG ha acollit diversos desplaçats, ha enviat més d'un centenar d'ambulàncies i també ha impulsat la creació de dos hospitals de campanya, un dels quals està previst que s'obri aquest estiu.

En una entrevista amb l'ACN, Caram relata que va decidir escriure el llibre per explicar "al món, a Europa i també al quilòmetre zero què és i què significa una guerra". De fet, Caram diu que es tracta d'un conflicte que es troba "a les portes d'Europa" i que "ens està amenaçant". "Cada cop que vaig allà tinc més clar que Ucraïna està defensant Europa i està sent un mur de contenció pels atacs que puguem rebre", assegura la monja.

Caram també ha volgut "donar veu" a aquelles persones que "d'un dia per l'altre els ha canviat la vida". "Joves que, quan va començar la invasió a gran escala, estaven estudiant o treballant i, de cop i volta, en menys d'una setmana van acabar mutilats", recorda. "És un relat d'horror i terror que em semblava que no podíem ignorar", exposa. Caram pretén que el llibre "desperti consciències" i també que la gent es pregunti "què podem fer per ajudar". De fet, els beneficis que es recullin amb la venda del llibre es destinaran a obrir corredors humanitaris i acabar l'hospital de campanya que està previst que s'obri al mes d'agost.

Caram creu que davant d'una guerra que està passant "tan a prop", la ciutadania ha de "procurar construir la pau al quilòmetre zero". "La pau és molt fràgil. Ucraïna s'està dessagnant però la pau també s'està dessagnant", lamenta. En aquest sentit apel·la la població a pressionar els seus governs perquè tothom "pugui ser constructor de pau".

La monja del convent Santa Clara de Manresa recorda que, amb l'esclat de la guerra, "tothom es va paralitzar i hi va haver una onada de solidaritat molt gran". Ara, però, creu que la situació ha canviat i molta gent "se n'ha oblidat". Per això, veu més necessari que mai col·laborar en l'ajut al país. "Crec que ara és el moment en què més ens necessiten perquè és quan hi ha més atacs a la població civil amb molts morts", lamenta Caram, tot afegint que s'està donant una "altra forma de violència" com són "els robatoris, saquejos i violacions".

Caram també posa sobre la taula la situació que estan vivint els nens a la Guerra. "La seva situació és tremenda, els han robat la infància, els nens allà no somriuen, només tenen mirades perdudes a l'horitzó i això és molt injust", lamenta. En aquest sentit, ha anunciat que està impulsant un projecte per portar prop de 300 infants que han perdut els pares de vacances a Catalunya.