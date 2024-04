Any Guimerà: Una quarantena de persones participen en la reunió per formar part de l'elenc de «La Santa Espina»

Una quarantena de persones han participat aquest vespre al teatre Conservatori en la primera reunió per formar part del muntatge de La Santa Espina que dirigirà la manresana Sílvia Sanfeliu amb motiu de la celebració de l’Any Guimerà. La voluntat és de fer una producció comunitària de l'obra, que pot arribar a aplegar al voltant de 50-60 actors i actrius de tota la comarca. El muntatge es prepararà durant l'estiu i es preveu que s'estreni al teatre Conservatori el 14 de setembre. La trobada ha servit per explicar en què consisteix aquesta rondalla còmica del dramaturg, una de les seves obres més desconegudes. La pròxima reunió es farà el 7 de maig, a la Plana de l'Om, amb una primera lectura de l’obra amb els principals personatges. Des d'avui i fins aquell dia, Sanfeliu anirà adjudicant els papers de l'obra.

La Santa espina és una rondalla en tres actes amb text d’Àngel Guimerà i música d’Enric Morera que es va estrenar el 19 de gener de 1907. Un text prohibit durant molts anys i del qual no hi ha constància que s’hagi representat mai per una companyia professional.

La producció de la Santa Espina s'inscriu en la celebració de l'Any Guimerà. El qui és probablement l'autor més emblemàtic de la tradició dramàtica catalana ha aconseguit reunir més d'una quinzena d'entitats de Manresa i comarca per commemorar el centenari de la seva mort, el 18 de juliol de 1924, i preparar una vintena d'activitats entre les quals destaca la recuperació de La Santa Espina