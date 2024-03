Manresa busca participants per recuperar el Guimerà més inèdit

Va participar com a ponent en la Constitució de les Bases de Manresa (1892); va visitar la ciutat en diferents ocasions amb motiu dels Jocs Florals; i el 1909, la ciutat li va retre homenatge, amb la seva presència, posant el seu nom en un dels carrers més importants de Manresa. Els vincles amb la capital del Bages d'Àngel Guimerà (Santa Cruz de Tenerife, 1845 - Barcelona, 1924), dramaturg, polític i poeta i un dels màxims exponents de la Renaixença, han continuat, sobretot, a través de la representació de les seves obres, portades a escena desenes de vegades en escenaris locals (Els Carlins, l'Ateneu, el teatre Conservatori, el Poble Nou) i comarcals (Fals, per exemple). De Maria Rosa a La Festa del Blat, de Terra Baixa a La filla del mar o Mar i Cel... El qui és probablement l'autor més emblemàtic de la tradició dramàtica catalana ha aconseguit reunir més d'una quinzena d'entitats de Manresa i comarca per commemorar el centenari de la seva mort, el 18 de juliol de 1924, i preparar una vintena d'activitats entre les quals destaca la recuperació de La Santa Espina, una de les obres més desconegudes de Guimerà, que vol reunir més d'una seixantena de persones a l'escenari.

La Santa Espina

El text, prohibit molts anys, es va estrenar el 1907 i no hi ha constància que cap companyia professional l'hagi portat a escena; als anys 50 es va representar al barri de Gràcia de Barcelona i el 2003, a Sant Andreu. En tres actes i sis quadres, aquesta obra de teatre líric es va estrenar el 19 de gener de 1907 als Espectacles i Audicions Graner, de Barcelona. Es van fer més d'un centenar de representacions. Amb música d'Enric Morera, d'aquesta sarsuela neix l'emblemàtica sardana del mateix nom, La Santa Espina, prohibida durant la Dictadura de Primo de Rivera el 1924 -fa cent anys- i després de la Guerra Civil per la seva consideració d'himne nacional català. La direcció del muntatge manresà, en el qual intervenen més de 60 personatges, anirà a càrrec de la dramaturga Sílvia Sanfeliu, que ha fet una crida a totes les persones interessades en participar-hi. Estan convocades el dimarts 2 d'abril a 2/4 de 8 del vespre a l'Escenari del Teatre Conservatori. La Santa Espina es prepararà durant l'estiu i es preveu que s'estreni al teatre Conservatori el 14 de setembre.

La programació en homenatge a Guimerà l'han presentat avui representants de la quinzena d'entitats implicades en un cartell que inclourà xerrades, radioteatre, representacions, exposicions, cinema... que començarà a final d'aquest mes i s'allargarà fins a final d'any, exceptuant la posada en escena de L'Aranya, de TNC, el juny del 2025. Es tracta, com ha posat en relleu la regidora de Cultura de Manresa Tània Infante, d'aprofitar L'Any Guimerà, organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del Vendrell, població que acull la Casa Museu Àngel Guimerà, per "reivindicar la seva obra i comprendre’n la magnitud de qui va ser candidat al Premi Nobel en diverses ocasions". Segons la regidora, "que mes de 15 entitats de Manresa i el Bages s'hagin posat d'acord per organitzar prop d'una vintena activitats, és la demostració de la importància d'aquest personatge en la cultura del nostre país".

La idea de sumar-se a l’Any Guimerà es va gestar el desembre passat des d’Òmnium Bages-Moianès, Promoció Memòria Popular i El Galliner, que van fer extensiva la iniciativa a grups locals de teatre amateur que havien interpretat obres de Guimerà. En la roda de premsa d'avui han participat Josep Soler (Els Carlins), Francesc Comas (Centre d'Estudis del Bages); Francesc Parcerisas (Associació Cultural i Recreativa de Fals); Jordi Gener (Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou); Sílvia Sanfeliu (dramaturga i presidenta d'Òmnum Bages-Moianès) i Josep Huguet (Promoció Memòria Popular, Òmnium i Associació de Gent Gran Viure i Conviure). Una iniciativa que, com ha subratllat Huguet, "neix de baix a dalt i que surt del voluntarisme manresà".

La placa

El ple de l’Ajuntament de Manresa del 26 de maig de 1909 va aprovar el canvi de nom del Carrer o Pas de Cardona pel d’Àngel Guimerà. El 20 de juny de 1909 s'inaugurava amb la presència del dramaturg el nou nomenclàtor del carrer, amb el text "Record de l'homenatge a l’Àngel Guimerà. 1909". La jornada es va completar amb un concert al Teatre Nou, una "sessió íntima" a l’Ajuntament organitzada per la Comissió organitzadora i l’Orfeó Manresà, un festival de ballets populars a la Plaça Major, un sopar d’honor al mateix Ajuntament i la representació de l’obra Mar i Cel al Teatre Conservatori, com s'explica al web memoria.cat. L’any 1939 el règim franquista va retirar la placa del carrer i probablement la va fer desaparèixer. El 15 de novembre del 2009, a iniciativa de l'Associació Memòria i Història de Manresa, la ciutat restiuïa la placa amb el text que avui encara es pot llegir i que l'Ajuntament ha netejat coincidint amb l'Any Guimerà. Diu això: "Manresa i el Bages tributaren homenatge a l'escriptor Àngel Guimerà el dia 20 de juny de 1909. La ciutat renova l'homenatge i, amb aquesta placa, restitueix la que fou retirada per la dictadura franquista".

La placa del carrer Guimerà, ahir, s'ha netejat per la commemoració / Mireia Arso

Les activitats

Xerrades

Dimecres 27 de març . 19 h. Dia Mundial del teatre. Pessics de vida: La periodista Pilar Goñi entrevistarà al Joan LLuís Bozzo , un dels directors de Dagoll Dagom al Centre Cultural del Casino de Manresa. Joan Lluís Bozzo va dirigir Mar i Cel d'Àngel Guimerà que aquest any torna per quarta vegada per acomiadar els 50 anys de Dagoll Dagom. Les altres tres edicions van ser el 1988, 2004 i 2014. Organitza la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes.

. 19 h. Dia Mundial del teatre. Pessics de vida: La periodista Pilar Goñi entrevistarà al , un dels directors de Dagoll Dagom al Centre Cultural del Casino de Manresa. Joan Lluís Bozzo va dirigir Mar i Cel d'Àngel Guimerà que aquest any torna per quarta vegada per acomiadar els 50 anys de Dagoll Dagom. Les altres tres edicions van ser el 1988, 2004 i 2014. Organitza la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes. Dijous 16 de maig . 19 h . Conferència. Àngel Guimerà: De la gramalla a dramaturg, a càrrec de Neus Oliveras i Samitier . La manresana que viu al Vendrell i és una gran coneixedora de l'obra de Guimerà del qual ha escrit diversos llibres: Petita història d’Àngel Guimerà. Ed. Mediterrània / He mort el llop! Introducció a l’obra de Guimerà. L’Aixernador / El poeta i dramaturg, Àngel Guimerà i Jorge / Guimerà i la poesia del seu temps. A l'Espai Òmnium.

. 19 h . Conferència. Àngel Guimerà: De la gramalla a dramaturg, a càrrec de . La manresana que viu al Vendrell i és una gran coneixedora de l'obra de Guimerà del qual ha escrit diversos llibres: Petita història d’Àngel Guimerà. Ed. Mediterrània / He mort el llop! Introducció a l’obra de Guimerà. L’Aixernador / El poeta i dramaturg, Àngel Guimerà i Jorge / Guimerà i la poesia del seu temps. A l'Espai Òmnium. Dimecres 22 de maig . 17 h. Conferència: Angel Guimerà a Manresa a càrrec de l’historiador Francesc Comas . Organitza: Centre d’Estudis del Bages. Al Casal Cívic i Comunitari - El Castell

. 17 h. Conferència: Angel Guimerà a Manresa a càrrec de l’historiador . Organitza: Centre d’Estudis del Bages. Al Casal Cívic i Comunitari - El Castell Dissabte 21 de setembre . A les 12 h, taula rodona sobre les obres de Guimerà a la Casa Museu Torres Amat de Sallent amb directors dels grups de teatre de Puigcerdà, Vilafranca,Terrasa i Ripoll. Organitzada per la Coordinadora de grups de teatre amateur de la Catalunya central.

. A les 12 h, taula rodona sobre les obres de Guimerà a la amb directors dels grups de teatre de Puigcerdà, Vilafranca,Terrasa i Ripoll. Organitzada per la Coordinadora de grups de teatre amateur de la Catalunya central. Dimecres 25 de setembre . Taula rodona moderada per Pilar Goñi amb persones de Manresa i el Bages, "de diferents generacions", ha explicat Francesc Comas, , que han intervingut en muntatges de Guimerà: Pere Anton Lapeña, Àngels Torrens, Sandra Olmedo, Damià Casajoana, Lola Monrós i Jordi Gener . A les 19 h a l'Espai Plana de l'Om.

. Taula rodona moderada per Pilar Goñi amb persones de Manresa i el Bages, "de diferents generacions", ha explicat Francesc Comas, , que han intervingut en muntatges de Guimerà: . A les 19 h a l'Espai Plana de l'Om. Tardor. Conferència del Guimerà Polític a càrrec de Giovanni C Cattini, professor de la UB. 19 h Organitza: Centre d’Estudis Bages

Representacions

Dissabte 23 de març. Celebració del dia Mundial del Teatre. A les 19 h, recorregut pel carrer del Balç amb tres intervencions teatrals. A les 20 h a la Sala Gòtica de la Seu: Lectura del Manifest sobre Guimerà a càrrec Ramon Prat director de teatre de Ripoll, Salutacions i Fragments de Maria Rosa. Organitza la Coordinadora de grups de teatre amateur de la Catalunya Central.

Celebració del dia Mundial del Teatre. A les 19 h, recorregut pel carrer del Balç amb tres intervencions teatrals. A les 20 h a la Sala Gòtica de la Seu: Lectura del Manifest sobre Guimerà a càrrec director de teatre de Ripoll, Salutacions i Fragments de Maria Rosa. Organitza la Coordinadora de grups de teatre amateur de la Catalunya Central. Dijous 30 de maig . Ràdio Teatre amb l’obra La Filla del mar . Lectura dramatitzada a càrrec del Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou , amb la col·laboració de Ràdio Manresa en commemoració dels 100 anys de la ràdio. A les 19’30 h a la Sala Els Carlins. Una de les obres més "emblemàtiques i de les més actuals quant a temàtica i tracatament dels personatges", segons Jordi Gener.

. amb l’obra . Lectura dramatitzada a càrrec del , amb la col·laboració de Ràdio Manresa en commemoració dels 100 anys de la ràdio. A les 19’30 h a la Sala Els Carlins. Una de les obres més "emblemàtiques i de les més actuals quant a temàtica i tracatament dels personatges", segons Jordi Gener. Dissabte 8 de juny . Guimerà, dones, poder i passió amb fragments de Maria Rosa, Terra Baixa i La filla del mar a càrrec de la Federació de Grups Amateurs de Teatre . Es farà al Casal de Fals i el dissabte 21 de setembre a la Fàbrica Vella de Sallent a les 13'30 h.

. Guimerà, dones, poder i passió amb fragments de Maria Rosa, Terra Baixa i La filla del mar a càrrec de la . Es farà al i el dissabte 21 de setembre a la a les 13'30 h. Dissabte 29 i diumenge 30 de Juny . Representació de Maria Rosa, a càrrec de l' Associació Cultural i Recreativa (ACR) de Fals. Dissabte a les 21 h i diumenge a les 19 h al Casal de Fals. Una representapció amb "música creada expressament i la dansa de Nadia Pesarrodona", segons Francesc Parcerisas.

. Representació de Maria Rosa, a càrrec de l' Dissabte a les 21 h i diumenge a les 19 h al Casal de Fals. Una representapció amb "música creada expressament i la dansa de Nadia Pesarrodona", segons Francesc Parcerisas. Dissabte 14 de setembre . Representació de l'obra La Santa Espina . Al teatre Conservatori. A les 20 h. Aquesta és una de les obres mes desconegudes de Guimerà, en la que intervenen mes de 60 personatges. Totes les persones interessades en participar en aquest muntatge estan convocades pel dimarts 2 d'abril a 2/4 de 8 del vespre a l'Escenari del Teatre Conservatori. La direcció anirà a càrrec de la dramaturga Sílvia Sanfeliu.

. Representació de l'obra . Al teatre Conservatori. A les 20 h. Aquesta és una de les obres mes desconegudes de Guimerà, en la que intervenen mes de 60 personatges. Totes les estan convocades pel dimarts a 2/4 de 8 del vespre a l'Escenari del Teatre Conservatori. La direcció anirà a càrrec de la dramaturga Sílvia Sanfeliu. Dies 19, 20, 26 i 27 d'Octubre. Representació de La Filla del mar a càrrec del Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou al local social del Poble Nou.

Representació de a càrrec del al local social del Poble Nou. Dijous 14 de novembre . Ràdio Teatre Lectura dramatitzada de Maria Rosa a càrrec de l' ACR de Fals. Al Casal de Fals. 20 h.

. Lectura dramatitzada de Maria Rosa a càrrec de l' Al Casal de Fals. 20 h. Dijous 28 de novembre . Lectura dramatitzada amb fragments de l'obra dramàtica de Guimerà a càrrec de la companyia Els Carlins . A la Sala Carlins a les 19 h. Un muntatge "especial que dirigirà Àngels Torrens", ha explicat Josep Soler, que suma teatre "didàctic" per introduir i analitzar l'obra de Guimerà amb la col·laboració de l'experta manresana Neus Oliveras.

. Lectura dramatitzada amb a càrrec de la companyia . A la Sala Carlins a les 19 h. Un muntatge "especial que dirigirà Àngels Torrens", ha explicat Josep Soler, que suma teatre "didàctic" per introduir i analitzar l'obra de Guimerà amb la col·laboració de l'experta manresana Neus Oliveras. Dissabte 31 de maig (20 h) i diumenge 1 de juny (18 h) de l'any 2025. Representació al teatre Kursaal del muntatge del Teatre Nacional de Catalunya: L'Aranya

Projecció

Diumenge 3 de novembre. Projecció de Maria Rosa (1965), una pel·lícula dirigida por Armando Moreno amb Nuria Espert, Francisco Rabal, la manresana Asunción Balaguer, Carlos Otero, Antonio Vico, Luís Dàvila... Organitza Cine Club Manresa. A les 18'30. Espai Plana de l'Om. 5€

Exposició

Del 9 al 29 de setembre a l'Espai Plana de l'Om hi haurà l'Exposició: Guimerà, matar el llop, cedida per la Institució de les Lletres Catalanes. Mostra sobre la vida i obra d’Àngel Guimerà, focalitzada en els tres eixos de l’Any Guimerà: la dramatúrgia, la poesia i l’activisme. Es complementarà l'Exposició amb cartells, fotografies, programes de mà i altres objectes d'actuacions de Guimerà fetes a Manresa i el Bages.

Visita

Dissabte 25 de Maig. Visita guiada a la Casa Museu Guimerà d'El Vendrell. Organitzen Òmnium, PMP i Viure i Conviure.

Les entitats organitzadores