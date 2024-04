El públic infantil i familiar fa créixer i consolida el festival de màgia de Gironella

La màgia ha omplert aquest diumenge el nucli antic de Gironella amb diversos espectacles que han estat un bon reclam per al públic infantil i familiar. La màgia desperta emocions i inquietuds i té la capacitat d’atraure l’interès de petits i grans. Així s'ha viscut a Gironella. La tercera edició del Magikae ha estat tot un èxit i el consolida com un festival referent del gènere a la Catalunya Central.

La programació era atractiva i no ha decebut els assistents. Un taller de màgia, cinc xous amb cinc mags diferents al carrer i l’espectacle del Mag Lari han configurat una jornada «màgica». S'ha tancat amb bona nota per totes les parts: organització, mags i espectadors.

Públic de Gironella i públic de fora de la comarca han gaudit de les propostes. La primera ha estat el taller Fabricant il·lusions, a càrrec de l’il·lusionista Álvaro Oreja. Ha comptat amb la participació d’una trentena de nens i nenes que han seguit amb atenció els trucs que els va ensenyar el mag. «La transformació del dau gran amb vuit daus petits és el que m’ha agradat més», comentava la Maria, de 8 anys i de Gironella. També al Diego, de 8 anys, l'ha captivat especialment aquest truc dels daus: «Els el faré als meus amics», comentava sortint del taller i abans d’asseure’s a gaudir de més màgia al costat d’amics i familiars de Barcelona i l’àrea metropolitana: «Estem allotjats al càmping de Berga i el festival Magikae ens ha cridat l’atenció per venir a passar el dia a Gironella», explicaven. I no eren els únics. L’organització ha detectat nombrosos visitants atrets per la màgia: «Ha vingut molta gent de fora, i els de casa també han gaudit dels espectacles, estem molt contents», remarcaven Jordi Pota, director artístic de Magikae, i Lluís Vall, regidor de Cultura de Gironella. Lluís Vall posava l'accent en la tendència a l'alça a l'hora de captar públic local: "Les dues primeres edicions del festival van atreure un 90% de visitants i només un 10% de públic de casa, i en canvi, aquest any la participació del públic de Gironella ha guanyat terreny, amb aproximadament un 30% als espectacles d'aquest diumenge al matí".

Infants que han fet el taller de màgia amb Álvaro Oreja / Mireia Arso

La màgia es troba en bon estat de salut. Així ho constataven els mags. Álvaro Oreja explicava a Regió7 que hi ha un boom de mags joves «que fan propostes artístiques innovadores i interessants». El mag Francis Zafrilla també assegurava que a Catalunya «hi ha mags molt bons». I afegia: "La màgia fa anys que viu un bon moment tot i ser un art menor". Màgia de qualitat que el públic valora i en consumeix tal com es va demostrar ahir a Gironella. Tots els espectacles han estat un bon reclam per a petits i grans perquè la «màgia permet desconnectar de tot i endinsar-se en un altre món». Un món d’il·lusions que aconsegueix «tenir el públic expectant, divertir-lo i emocionar-lo», apuntava Zafrilla.

El seu espectacle, Confeti, ha estat una fusió de màgia amb música, teatre i humor. «No pretenc ser el millor mag sinó divertir a partir de la màgia, amb un espectacle que transmeti energia positiva als infants i als familiars i que marxin amb la sensació que s’ho han passat molt bé», assenyalava.

Espectacle 'Confeti', a càrrec del mag Francis Zafrilla / Mireia Arso

A Gironella, els assistents s'ho han passat bé i han valorat positivament el festival. "L'any passat ja ens va agradar molt i aquest any hem repetit, hem vist nous mags i nous espectacles", comentava Sònia Vilardaga, acompanyada del seu fill i dos amics, l'Hug de 4 anys, l'Om de 5 i el Bernat de 4. Petits consumidors de màgia que han compartit jornada amb espectadors adults per seguir Bicicadabra, de Fèlix Brunet; Gota, de Txema Muñoz; Contrastes, d'Álvaro Oreja; Cleptomágo, de Shado i Strafalari, de Mag Lari, que ha omplert les 200 localitats de l'Espai del Blat.

El regidor Lluís Vall se'n mostrava satisfet: "La jornada ha anat molt bé. El dia hi ha acompanyat, hem crescut amb nombre d'assistents i hem ensenyat diferents estils de màgia, ja que filem prim a l'hora de programar espectacles per oferir varietat". Ha avançat que de cara a l'any que ve la idea és "ampliar a més d'un dia les propostes del Magikae".