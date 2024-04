L'integrador i educador social Josep M. Aragay presenta aquest dijous a Manresa "La comunitat de la mort"

Integrador i educador social i musicoterapeuta especialitzat en l’ús social de les arts, Josep M. Aragay Borràs presenta aquest dijous (19 h) a la llibreria Murmuri de Manresa (c/ Cap del Rec, 8) el seu últim llibre, La comunitat de la mort. El camí impossible cap als marges (Neret Edicions), un assaig que vol ser, com explica ell mateix, una crítica als àmbits social-educatiu-cultural i una anti proposta amb sentit de l'humor, absurda i en contra el pensament i pràctiques ben sonants així com les formes escripturals habituals en aquests àmbits.

Entre l’acció social i l’emprenedoria, Aragay és creador i responsable del projecte Basket Beat, amb el qual ha treballat amb més de 6.000 persones -també a Manresa- i el qual l’ha dut a ser professor de creativitat al Grau d’Animació Sociocultural del Departament de Carreres Socials a la Universitat París Est-Créteil i dels Màsters en Musicoteràpia i Mediació Artística de la Universitat de Barcelona; també, a participar en multitud de congressos internacionals així com formar part del Grup de Recerca, Innovació i Anàlisi Social en 'Llenguatges artístics i acció social' de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés a la Universitat Ramon Llull. És membre de la coral de cant harmònic MuOM.

Amb Neret Edicions va publicar, l'any passat, 2.300 preguntes per a tu i la teva acció en els àmbits social, educatiu i artístic i el 2017, Les arts comunitàries des de l’educació social. L’experiència Basket Beat.