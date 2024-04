La Llibreria Poques Paraules tindrà parada a la plaça Clavé

La Llibreria Poques Paraules de Manresa tindrà per primer any una parada exterior el dia de Sant Jordi. Nascuda fa poc més de dos anys, la botiga havia viscut fins ara la festa des de l'interior del local, però per a l'edició d'enguany han previst la col·locació d'un estand a la plaça Clavé, a pocs metres de l'establiment. Així mateix, Poques Paraules també organitza una activitat prèvia aquest proper divendres, 19 d'abril, a la tarda.

La parada de la plaça Clavé i la llibreria estaran obertes al llarg del dia. Qui ho vulgui podrà remenar i comprar a la plaça Clavé i, alhora, entrar a la Poques Paraules (carrer Urgell, 35) a mirar títols del seu fons, tant de literatura i no-ficció per adults com de literatura infantil i juvenil.

El divendres 19 d'abril, a les 19 h, es farà una jornada de contes, recomanacions de llibres i benvinguda al Sant Jordi. El conductor de la vetllada serà Carles Gisbert, un trobador de la Tinença de Benifassà que explicarà històries als assistents i un conte al mig de la plaça.

En la trobada també hi prendrà part Sara Serrano, veïna de la plaça i traductora de la novel·la L'espai blanc, una de les novetats del segell manresà L'Agulla Daurada.

La Poques Paraules vol que l'acte sigui un punt de trobada de clients, amics i veïns i que serveixi alhora per donar a conèixer algunes de les recomanacions de la llibreria.