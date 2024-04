«Cuines» es presenta avui a la Parcir amb Arnau París i Benvingut Aligué

Marc Ribas, Gessamí Caramés i Arnau París han recopilat a Cuines, el llibre oficial del programa de TV3, les seves millors receptes, receptes brutals, meleta de romer i receptes pim-pam. En més de 200 pàgines, a més d’explicar pas a pas com executar-les, els cuiners han inclòs un manual de trucs i consells per aprendre a fer una compra responsable i amb productes de temporada, per saber com emmagatzemar els aliments de forma segura i per dominar tècniques bàsiques que estalviïn temps i feina a l’hora de cuinar.

El receptari, que combina divulgació i pràctica, està editat per Ara Llibres amb la col·laboració de 3Cat. El volum es presenta avui a la llibreria Parcir de Manresa (19 h), amb una conversa entre un dels coautors del volum, Arnau París i el cuiner manresà Benvingut Aligué. Actualment jubilat, va ser l’ànima del Restaurant Aligué, que va tancar el 2020.