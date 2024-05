Espurnes Barroques: Donar la volta musical al rosari

El festival Espurnes Barroques, amb la seva barreja de música, patrimoni i gastronomia a la Catalunya Central, ja s’ha fet un nom. Arrenca aquest cap de setmana i seran quatre caps de setmana de programació fins al 9 de juny, i ja ha tingut molta més venda anticipada que en altres edicions: el dinar amb ball pel 500 aniversari de l’Hostal de Pinós ja està ple i només queden unes 30 entrades pel concert de la soprano santjoanenca Núria Rial a Castelltallat. El director artístic, Josep Barcons, ho atribueix a que, arribat la seva setena edició, l’Espurnes «cada cop sona més», però també a que programen noms que atrauen, com el de la mateixa Rial o com el del director i clavecinista italià Rinaldo Alessandrini, reclamat pel Liceu.

També es preveu que esgotarà localitats l’Orquestra del Miracle, impulsada per la Fundació Espurnes Barroques. L’entrada costa 20 euros. Ja hi ha lligats concerts de la formació, dirigida per Juan de la Rubia, al Palau del a Música (24 de juliol) i dins del festival Llums d’Antiga de l’Auditori, de cara el 2025. Els concerts barcelonins seran més cars, remarca també Barcons.

L’Espurnes Barroques donarà en aquesta edició la volta musical al rosari: la vintena de propostes que es desgranaran en enclavaments barrocs de sis comarques tenen com a fil narratiu les Sonates del Rosari d’Heinrich Biber. «Té una gran dificultat tècnica, i per això hi ha pocs violinistes que la toquin sencera, i també té una complexitat simbòlica: a Salzburg s’incentiva molt el rés del Rosari. Però hem volgut treure la connotació ferragosa d’una música d’altíssim refinament barrejant-la amb la música de la cultura popular», exposa el director artístic. Així, passant pel goig, el dolor i la glòria, les sonates de Biber es combinen amb la polifonia sarda del cicle nadalenc, amb la Setmana Santa de la guitarra de Chicuelo i les cançons de pandero del repertori tradicional català. En gastronomia, es passa dels pans densos i la cervesa del nord als pans més esponjosos, l’oli i el vi del sud. I tot plegat, davant de retaules del Roser, tenint en compte que les confraries del Roser són nombroses a Catalunya.

Aquest cap de setmana, acció poètica a Solsona i concerts a la Pobla de Claramunt, Coaner i Salelles. El dinar, amb tast i música, al celler Fargas Fargas, és una cirereta.

«SONATES DEL ROSARI», DE BIBER

Al voltant d’aquesta obra, escrita a finals del segle XVII, s’articula del programa d’enguany de les Espurnes Barroques. És d’una gran complexitat i la violinista Lina Tur (a la foto) l’entomarà sencera (en dos concerts) el darrer i quart cap de setmana. En els tres primers l’obra es maridarà amb música de Sardenya (Concordu Codronzanesu), d’Andalusia (Chicuelo) i de Catalunya (Tornaveus i NOC). Cinc concerts davant de retaules del Roser.

GOIG: PRIMER CAP DE SETMANA

Cantoría, format a l’ESMUC, és un grup de dimensió internacional, que marxa de gira als Estats Units. Oferiran xàcares, ensalades i vilancets de temàtica nadalenca, incorporant algunes partitures inèdites. Dissabte 11 de maig, 19 h, la Pobla de Claramunt

Donar la volta musical al rosari | NCEM / Pepa Mañé Vall de Vilaramó. Manresa

DOLOR: SEGON CAP DE SETMANA

L’austríaca Franziska Fleischanderl és una referència mundial tocant el salteri, instrument molt popular al segle XVIII. Es tocava als convents femenins de Nàpols, esquinçant el silenci de la Setmana Santa. Diumenge 19 de maig, 18 h, Konvent de Cal Rosal

Donar la volta musical al rosari | ALEJANDRO GÓMEZ / Pepa Mañé Vall de Vilaramó. Manresa

GLÒRIA: TERCER CAP DE SETMANA

L’Orquestra de Miracle, dirigida per Juan de la Rubia, oferirà El Glòria de Händel amb la jove soprano Alexandra Nowakowski. La formació, impulsada per la Fundació Espurnes Barroques l’any passat té més cites confirmades. Dissabte 1 de juny, 19 h, el Miracle

Donar la volta musical al rosari | MARC TRILLA / Pepa Mañé Vall de Vilaramó. Manresa

GOIG, DOLOR, GLÒRIA: QUART CAP DE SETMANA

Queden molt poques entrades per al concert de la soprano santjoanenca Núria Rial i Vespres d’Arnadí. També és excepcional poder comptar amb l’italià Rinaldo Alessan-drini a Cervera, el 8 de juny. Diumenge 9 de juny, 18 h, Castelltallat