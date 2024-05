No hi ha cap de cartell, però més d’un dels artistes que es programen podria ser-ho. La potència de la jornada central del FABA, el Festival Artístic del Barri Antic de Manresa, arriba amb la suma de totes les seves parts, des de Melenas, grup de quatre noies d’Iruña amb consolidada projecció internacional, i Buds, projecte individual de Núria Budia de Run Out The Closet, que actuaran al migdia; fins a la reconeguda DREA, que tancarà la nau de l’Anònima de matinada. Entremig altres actuacions que destaquen, com la producció pròpia del FABA Fila 1 Butaca 4, amb les ballarines Camil·la Adrián i Gala González. O El buen hijo, pop efervescent de Madrid; o Kimberley Tell, una DJ i cantant canària que retorna a petició del festival manresà; o Sadboys, quartet manresà de punk-pop que presentarà el segon disc... I les propostes plàstiques de la Llotja de Creació, que enguany guanyen volum més enllà de la paret. S’acompanyaran de dues actuacions acústiques: la de santjoanenc The Missing Leech i la de la navarclina Júlia Collado.

Són més de 20 propostes alternatives que demà esclataran al recinte de l’Anònima, escollides per sorprendre el públic: que hi pugui descobrir artistes, ja siguin emergents locals o consolidats difícils de veure a Manresa. «Hi ha de tot i, si poguéssim, en tindríem més», destaca Eduard Serra, un dels responsables de la direcció artística.

DREA

Una actuació d’alt nivell: una DJ que mescla en directe música electrònica i africana tancarà la nau principal en aquesta edició. Cal dir que està al cartell del Sónar i, a banda d’actuar arreu, és habitual de Razzmatazz. 00.55 h, Espai Manresa de la nau de L’Anònima

DIRTY PULIDO

El manresà Carles Pulido estrena una projecte sorgit de la pandèmia que es preveu que sorprengui. Ha gravat sol a casa i ha editat amb cinta de casset: barreja estils i les lletres són de caràcter humorístic. 18 h, Espai Social UVE a l’exterior de L’Anònima

L’Anònima acull una potent jornada d’artistes alternatius | IMATGE PROMOCIONAL / Pepa Mañé Vall de Vilaramó. Manresa

RENALDO & CLARA

El grup de música indie pop de Lleida liderat per Clara Viñals ja és una proposta consolidada, amb els seus 15 anys de trajectòria. Repeteixen al FABA per presentar el seu aclamat quart disc, La boca aigua. 20.50 h, Espai Manresa de la nau de L’Anònima

REBE

Una proposta que transgredeix la música, amb un destacat punt performàntic, que pot ser una de les sorpreses d’aquesta edició. La jove madrilenya es comença a conèixer com la Jeanette de la Gene-ració Z. 21.50 h, Espai Proper Selba a la sala annexa de L’Anònima