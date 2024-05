Cleques, pallassos i un poly klyn ahir al Parc de la Seu

Demanen als espectadors que no expliquin de què va l’espectacle i, cosa difícil, que no en facin fotos. És MDR – mort de riure de la companyia Los Galindos que ahir es va poder veure al Parc de la Seu de Manresa i avui (19.30h) faran al Poliesportiu de Calaf.

Hi havia qui ahir repetia per tercera vegada. L’obra es va veure a la Fira de Tàrrega, va inaugurar la temporada passada del Teatre Nacional de Catalunya i va ser considerat millor espectacle de circ als Premis de la Crítica 2021. Aquest estiu girarà per França, Itàlia i Alemanya.

Se sol fer en algun lloc insospitat, a l’aire lliure. Això va sorprendre algunes persones que ahir passejaven pels voltants de la Seu. “És el Tortell Poltrona?”, preguntaven. Divertits, explosius i amb mala bava, van tenir ben espantada a una senyora de primera fila.

