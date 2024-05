Igualada renova totalment les escales mecàniques del carrer Sant Magí d'Igualada

La setmana vinent s’inicien els treballs per modernitzar les escales mecàniques del carrer de Sant Magí, una important estructura de connexió de la ciutat, que es va posar en funcionament l’any 2002 i que ha tingut nombrosos problemes tècnics. El govern municipal ha explicat que hi ha "desgast i envelliment" de la instal·lació que fan que el projecte a afrontar sigui una modernització profunda i una adequació de la instal·lació.

El projecte de millora és fruit de un acord de pressupostos del govern de la ciutat de Junts per Igualada amb el grup Igualada Som-hi, aquest darrer a l'oposició, i està finançat per la Diputació de Barcelona. L'import de la intervenció és de 656.599,99 euros.

Miquel Vives, regidor de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament d’Igualada, ha detallat que "els treballs es faran en dos fases per permetre que un dels dos trams d’escales sempre segueixi en funcionament i els usuaris en puguin fer ús sempre". Està previst que la durada de les obres sigui d’aproximadament un mes i mig per cada tram. En aquest sentit, del 27 de maig al 10 de juliol aproximadament s’actuarà en el primer tram d’escales i de l’11 de juliol al 14 d’agost serà el torn del segon tram.

Vives ha remarcat que aquests treballs permetran “adequar totalment les escales a la nova normativa europea de seguretat". Es podran mantenir les peces més noves i canviades recentment, que funcionen perfectament. L’empresa adjudicatària és la mateixa empresa que les va instal·lar i l’actual mantenidora d’aquesta instal·lació fet que, ha destacat Vives, “assegura que són els majors coneixedors del funcionament d’aquestes escales alhora que tenen una amplia experiència en aquest tipus de treballs de modernització”.