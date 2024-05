Elena Gadel: «Ens agrada la complicitat que es genera a l’escenari amb 'Les dones de la meva vida'»

Amb la Marta Robles heu creat un espectacle en què recupereu cançons de dones que admireu, com Mayte Martín, Maria del Mar Bonet o Clara Peya. D’on neix «Les dones de la meva vida»?

El projecte neix d’un cicle de concerts contra la violència masclista que es va crear a Luz de Gas. La Gemma Recoder, de la sala, va contactar amb nosaltres i ens va dir que li agradaria molt que féssim un concert. La Marta i jo ens anaven perseguint feia molt de temps amb la intenció de crear un projecte plegades i aquesta va ser la millor excusa. A partir d’aquesta proposta vam crear un repertori d’artistes que ens agradaven tant per la música que feien com pel seu discurs, que ens agradaven com a professionals i com a persones.

Com van fer la tria?

No havíem de complir cap requisit més enllà de ser cançons que ens agradessin o de dones creadores o intèrprets que ens enamoressin i que representessin alguna cosa especial en la nostra vida o en la nostra carrera. I cadascuna va aportar el seu granet de sorra.

A més de la música, que us uneix amb la Marta Robles? L’admiració? La complicitat?

Jo coneixia molt Las Migas, sabia que ella era la capitana del grup i admirava la seva capacitat de crear un projecte tant bonic; la seva capacitat com a empresària i la seva capacitat musical. Sí, en certa manera ens admirem l’una a l’altra i ens agrada la complicitat que es genera a l’escenari. De vegades estic cantant i quan la miro i veig que la tinc al costat se’m desperta una emoció molt especial.

Què trobarà el públic bagenc que us descobreixi avui?

Jo crec que reviurà cançons de dones, per a ells i per a elles, importants. De dones que ja no hi són i de contemporànies nostres. El públic reconeixerà moltes d’aquestes cançons i les escoltaran passades pel nostre sedàs: Una cançó que ja t’agrada a través de la nostra manera d’interpretar-la i de comunicar-la. Jo crec que són dos ingredients preciosos per dir: me'n vaig a veure aquest concert!

Serà la segona vegada que participi en l’Abadal Music Fest. Va estrenar-lo amb Manu Guix. Què li atrau d’aquesta proposta?

El lloc, que és molt especial i la sensació que vaig tenir la primera vegada. Tinc ganes de reviure -la. Crec que serà preciós, guitarra i veu en aquell marc tant bonic. És gairebé un paradís.