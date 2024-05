Un detingut per la mort violenta de la dona de 29 anys a Esparreguera

Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona en relació a la mort violenta de la dona de 29 anys a Esparreguera (Baix Llobregat). L'Ajuntament d'Òdena, localitat on havia nascut la víctima tot i que ara no hi vivia, ho ha confirmat a l'ACN sense donar més detalls al trobar-se el cas sota secret de sumari. La víctima va ser trobada morta el passat diumenge al vespre. El consistori ha expressat el seu condol i ha convocat un minut de silenci per aquest dijous a les 19h davant de l'Ajuntament. També s'han activat els serveis d'atenció a la família i entorn.

L'avís es va rebre cap a tres quarts de nou de la nit de diumenge per un possible accident de trànsit. Mossos i Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van adreçar al lloc i no van poder salvar la vida a la dona. Posteriorment, però, es va descartar que la mort hagués estat producte d’un accident de trànsit i el cas va passar a mans de la Divisió d’Investigació Criminal. El jutjat d’instrucció número 3 de Martorell es va ocupar de l’aixecament del cadàver i el cas està sota secret de sumari.