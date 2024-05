L'Ajuntament d'Òdena convoca un minut de silenci per la mort de la dona a Esparreguera

L'Ajuntament d'Òdena ha anunciat la convocatòria d'un minut de silenci demà dijous 23, a les 19 hores, davant de la casa de la Vila per la mort d'una dona de 29 anys ahir a Esparreguera. Tot i no residir-hi, la víctima era veïna del municipi. En l'escrit, el consistori ha expressat el condol a la família i els ha ofert suport i acompanyament. A més, han activat "tots els serveis disponibles per atendre la família" i indiquen que s'està fent un seguiment dels fets tot respectant la investigació que, recorden, està sota secret de sumari. Per acabar, es posen a disposició del veïnat que ho necessiti.