Crim d'Esparreguera: què en sabem fins ara?

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 29 anys, que va ser localitzada diumenge passat en una carretera a Esparreguera (Baix Llobregat), com a un possible cas de violència masclista. Aquest dimarts, el cos va detenir una persona en relació als fets: l'exparella de la víctima.

Això és el que se sap fins ara del crim d'Esparreguera:

Quan i on van tenir lloc els fets?

Cap a tres quarts de nou de la nit del diumenge 19 de maig es va rebre un avís d’un possible accident de trànsit a Esparreguera, al carrer Puig, una carretera que arriba fins la Colònia Sedó resseguint el riu Llobregat. Mossos i Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van adreçar al lloc i van trobar una dona morta al voral del vial.

Les primeres comprovacions apuntaven al fet que la víctima podria haver patit un atropellament accidental, per la seva posició en la calçada, però després de realitzar diverses comprovacions, els agents el van descartar. El cos presentava dotzenes de ferides per tot el cos compatibles amb una arma blanca i no van poder fer res per a salvar-li la vida.

A més, diversos testimonis van apuntar al fet que un altre cotxe havia escapat del lloc dels fets a tota velocitat minuts abans.

Qui era la víctima?

La víctima era A.B.F., tenia 29 anys i va néixer a Òdena (Anoia), tot i que no vivia al municipi.

Qui és el principal sospitós?

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts una persona en relació als fets. Es tracta de l'exparella de la víctima. Els agents apunten que es podria tractar d'un nou cas de violència masclista a Catalunya.

De confirmar-se, seria la víctima número 37 a l'Estat d'aquest any. A Catalunya, l'últim cas es va conèixer dies enrere, quan un home va ser detingut a Vic per assassinar la seva dona i amagar el cos.

Les dones que pateixen una situació de violència disposen del servei d'atenció permanent al número 900 900 120, gratuït i confidencial. També poden trucar al telèfon d'emergències 112

Principals reaccions

L'Ajuntament d'Esparreguera ha expressat el seu condol i ha convocat un minut de silenci per aquest mateix dimecres. La concentració s'ha dut a terme pocs minuts abans de dos quarts de set de la tarda, quan estava convocat el ple municipal ordinari del mes de maig.

Per la seva banda, el consistori d'Òdena també ha convocat un minut de silenci per aquest dijous a les 19h davant de l'Ajuntament. Així mateix, s'ha decretat dos dies de dol oficial -22 i 23 de maig- i les banderes de l'edifici consistorial onejaran a mig pal en senyal de dol.