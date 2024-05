El ministre d'Economia alerta de “l’impacte territorial” a Catalunya d’una absorció del Sabadell per part del BBVA

El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha alertat aquest dijous de “l’impacte territorial” que podria tenir a Catalunya i el País Valencià l’OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell. En declaracions als mitjans a la seva arribada a la 39ena Reunió del Cercle d’Economia, Cuerpo ha recordat que hi ha diversos “elements que preocupant” al govern espanyol per l’impacte d’una eventual absorció a Catalunya, especialment pel que fa a l’accés al finançament de les petites i mitjanes empreses i les pimes. “El Banc Sabadell és fonamental per a les pimes tant a Catalunya com a la Comunitat Valenciana i aquest també és un element a preservar”, ha assegurat, remarcant que “el crèdit ha de seguir fluint a les pimes”.

El ministre d’Economia també ha assenyalat al possible impacte territorial que podria tenir una eventual fusió pel que fa a “la mida i l’ocupació” generada per la nova entitat financera. “Aquest també és un element que resulta clau des del punt de vista territorial”, ha dit.

Cuerpo ha destacat que l’opinió del govern espanyol sobre l’OPA no ha variat, i que en tot cas “el grau d’acceptació” que tingui no farà variar el diagnòstic que acabi fent l’executiu.

En tot cas, el ministre també ha indicat que l’OPA està pendent de l’anàlisi que facin diverses institucions “en el marc de les seves competències”, com la CNMV, la CNMC o el Banc d’Espanya.

Així mateix, ha dit que l’executiu espanyol se centra en una “visió més àmplia” que no es fixa estrictament en els paràmetres de l’OPA sinó en conceptes com els de sostenibilitat financera, la possible reducció de la competència, o l’impacte en el territori.