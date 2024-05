La Baells es troba a un nivell que no s’assolia des del juliol del 2022

Els pantans de les conques internes continuen pujant gràcies als xàfecs freqüents i a les pluges generoses de finals d’abril i de maig. La reserva a la Llosa del Cavall segueix augmentant i ja ha passat del 15,9% al 25,5%. El de Sant Ponç ha remuntat fins al 33%. I el de la Baells és el que més creix: ha passat del 19,2% al 42,4%, amb 46,4 hm3 (d’un volum màxim de 109,4 hm3). Per tant, en més de dos mesos, l’embassament ha doblat la seva reserva. Va tocar fons a principis de març, quan es va situar al 19%. Des de l’any 2005 que la Baells no baixava tant (el 12 d’octubre d’aquell any va arribar al 18,7%). El mínim de tot l’històric del pantà berguedà se situa a l’abril del 1987, quan va baixar fins al 15,2%.

El volum d’aigua actual de la Baells (42,4%) no s’aconseguia des del juliol del 2022. En tot l’any passat no es va superar el 37%. Tot i que encara falta molta més aigua, perquè venim de molt avall i les dades de les reserves encara són força baixes, «es va pel bon camí», segons el meteoròleg de Guardiola de Berguedà Marc Noguera: «A la Baells va entrant més aigua de la que surt, per tant, encara veurem créixer el nivell una mica més». Les previsions meteorològiques indiquen que fins divendres es mantindrà la tònica inestable d’aquests dies: «Es preveuen ruixats i tempestes de caràcter irregular. No serà el fort temporal que ens aniria bé per a una bona remuntada dels pantans, però les pluges permetran fer créixer una mica més el nivell, ja que si va plovent l’aigua va directament als rius i als pantans, no l’absorbeix la terra perquè ja està humida».

El meteoròleg Marc Noguera recorda que la situació a la Baells és més bona que ara fa un any (el maig del 2023 el pantà es trobava al 25%) i espera que millori: «Si va augmentant progressivament, hauria de ser possible arribar a l’estiu al 50% de la capacitat».

L’embassament de la Baells depèn de les aportacions del Llobregat, el Bastareny i el riu de Saldes. Els principals punts per saber l’aportació d’aigua del cabal que pot entrar a la Baells són les estacions d’aforament de Guardiola de Berguedà i Castellar de n’Hug (Clot del Moro). Ahir portaven un cabal de 4,21 i 1,11 m3/s, respectivament. Aquest cabal permet que la tendència de reserves de l’embassament de la Baells tingui encara un signe de creixement.

Els tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) consideren que «per a una aportació efectiva, es necessiten episodis de pluges continuades i persistents, perquè d’aquesta manera s’aconsegueix que l’aigua primer quedi retinguda en el sòl i, quan aquest ja està colmatat d’aigua, l’aportació de les pluges va cap a rius i embassaments». En canvi, tal com apunten des de l’ACA, «si es produeixen episodis tempestuosos de forta intensitat i de curta durada, poden aportar en un moment puntual un cabal alt però de curta durada, que és el que es denomina crescudes temporals. Això provoca que l’aportació a l’embassament sigui puntual i gairebé sense incidència en les reserves».

Segons les mateixes fonts, «a efectes de gestió, s’acostuma a alliberar en condicions normals un cabal per garantir les demandes que hi ha aigua avall, a més del cabal ecològic». En situacions de pluja, «si el cabal d’aigua que hi ha més avall de la presa puja per l’efecte de les pluges, s’allibera menys aigua des de l’embassament per optimitzar les reserves i evitar a contribuir que el riu porti més aigua i pugui generar crescudes».